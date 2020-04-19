新冠肺炎｜大美督32度高溫遊人不絕　市民拆蠔肉棄殼　租艇生意旺

本港近日新冠肺炎確診個案稍回落，加上陽光普照，不少人趁假日到大美督郊遊。在下午時分，氣溫最高升至攝氏32.1度。 《香港01》記者到大美督沿海地區視察，發現近龍尾灘有不少市民一家大小掘蜆、蠔，有人滿載而歸「加餸」，蠔殼卻留在灘上。此外，有不少市民租艇享受海風，有檔主稱自疫情後租艇生意額大增五成，兩個月前再添置十多艘艇仔，今日艇仔亦供不應求，市民一度需等候出海。

居荃灣家長帶同子女到場 乘機作環保教育

大埔龍尾泳灘工程未完，但附近泥灘仍有不少市民特意來觀賞生物，甚至帶來工具掘蜆、蠔及蟹仔等。潘女士表示，專程從荃灣乘車前來郊遊，因知悉該處有豐富生物，但無奈說發現有不少風箏、膠樽、衣架及凳子等被隨地丟棄，憂心生物難以生存，故乘機作環保教育。其小朋友驚喜說泥灘上發現有彈塗魚，稍候會把捉到的蟹仔放生後才離開。

雖「不宜游泳」仍有市民下水

另外，亦有一班市民帶來大量工具在泥灘上「默默耕耘」，一會兒已有一桶「戰利品」，裝滿蜆準備「加餸」，坦言「夠晒大隻，未見過咁多」，並聲稱「第一次來，朋友介紹......來玩下啫」。此外，儘管泥灘掛有「不宜游泳」標示，但烈日下仍有市民下水「降溫」，亦喜獲一大桶蜆、蠔「加餸」，又把蠔肉抽出裝入膠袋，但蠔殼棄於灘上。

單車日租加價至160元

大美督假日的單車客絡繹不絕，有單車舖東主羅先生表示，農曆新年後生意一直不俗，最好是復活節假期，每日租出單車逾千部；但限聚令剛推出及受天雨影響，生意最淡靜。他稱，出租單車沒有加價，維持日租40至90元，反之有同行則加價至日租160元。不過，他說今日生意不似預期，生意額非常飄忽。

單車客曹先生表示，天氣好及疫情回落，故帶小朋友外出，希望給他們一點活動空間，「踩單車會有個距離、去啲少人啲地方、停留時間好短」，故沒有戴口罩也不太害怕。

租艇出海市民絡繹不絕

此外，租艇生意在假日亦不俗。東主陳先生表示，自疫情後每部艇仔時租減價20元吸客，租艇生意額大增五成。他說，原本有16艘艇仔，兩個月前增購12艘，復活節假期更供不應求，「排隊添！」，今日生意亦十分不錯，同樣出現等候人潮。

惟受限聚令影響，小賣部的餐桌減少及加闊距離，每檯最多招待4人，他稱「以前兩張檯拍埋一齊，單車客可7、8個人坐埋一齊傾計」。有市民一家三口除下口罩租艇郊遊，坦言第一次試玩，大感新鮮。

▼限聚令升級延長▼