【新冠肺炎】10間公院引入新病毒測試　45分鐘出結果　免病人苦等

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫院管理局自3月25日起，陸續在各間公立醫院急症室外設分流檢測站，為有病徵的人做病毒測試，不過一般需等候4至6小時才有結果。 為了加快化驗過程，醫管局最新購入一款歐美製試劑盒，放置於分析儀中，約45分鐘可得出化驗結果。醫管局指，該測試方法準確度與傳統方法相若，亦可減少工序及人手，今天起（22日）將在10間醫院推行，可惠及在分流站等候的病人，以及需要做緊急手術的病人。 不過，由於全球都搶購試劑盒，現時供應商只可每周供應2400至2500個試劑盒予醫管局，供應緊張。

+ 3 + 2

醫院管理局自3月25日起，陸續在各間公立醫院急症室外設分流檢測站，醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生表示，截至4月14日，即在約20天內，有1492名病人經分流站做病毒測試，當中25人確診，即約1.6%。而這些病人一般需等待4至6小時才有結果，因當中涉及交收樣本、樣本登記、提取核酸、預備程序、擴增及測試等多個步驟。

莊慧敏稱，有見新型冠狀病毒的傳統測試較長時間才有結果，醫管局因此購入一款歐美製試劑盒，可檢測鼻咽拭子及深喉唾液，只要在樣本登記後，把試劑盒放置於分析儀中，約45分鐘可得出化驗結果，毋須再用人手萃取核酸、預備及做測試，她形容就如咖啡機及膠囊一樣，「all-in-one」，可自行運作。

每毫升樣本有250份病毒就可測試到

她續指，新的試劑盒的靈敏度相若，只要每毫升樣本有250份病毒就可測試到，而且同樣是檢測病毒的核酸，因此即使病毒已經死去，殘留在身體，一樣可以檢測到。醫管局在4月初用新的試劑盒為病人做了80個病毒測試，得出的結果與傳統測試一樣，證明準確度相若。

+ 2

這款新測試方法對象是在急症室分流站等候的病人，以及想在緊急手術前先確保無染病的病人，而一般住院或門診病人，仍會使用傳統檢測方法。莊慧敏解釋，傳統方法的儀器每次運行可驗到93個樣本，化驗室一般會等到收集到足夠樣本才做一次化驗；但分析儀就有獨立間隔，若收集到新的樣本，也可即時加入分析儀即時做測試，「（傳統方法）就好似搭小巴咁，都要等16個座位滿曬，如果1個人都開車走咗，就唔efficient（無效率）；新方法就好似坐的士，就算1個人都可以，唔需要等。急症室睇醫生嘅人有時多有時少，（用新方法）就唔使等。」