【DSE 2020】通識教師：新聞自由必答題毋須闡述立場　卷二分高下

2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科今日（27日）開考，今年卷一的「新聞自由兩難」必答題難倒不少考生。有資深通識科教師直言，相關題型是首次出現，惟作答方式與過往的「程度」題相若，考生在該題上毋須闡述個人立場；然而，即使答案包含個人立場，亦未必會扣分。 他指，今年卷一的問題相對「貼地」，大多涉及描述特徵、趨勢、數據整合及分類能力等，大部分考生均能應付；考生能否在通識科「摘星」，則卷二的表現分高下。 另外，有教師認為，今屆考生經歷示威、罷課、人鏈、疫情、停課及延期開考，失去大量「操卷」機會，甚至沒有模擬考試訓練，因而為今屆學生成績感到擔憂。

2020年中學文憑試（DSE）首科核心科目通識科筆試今日（27日）正式開考。（梁鵬威攝）

通識科卷一共設3條必答題，今年分別涉及青少年使用互聯網問題、國際人口問題，以及要求考生根據資料，描述公眾對香港新聞自由意見的主要特徵；考生需就試題提供的資料及就自己所知，指出兩個新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境，闡述答案。

通識科兩份試卷題目「貼地」

教協理事、資深通識科教師張銳輝表示，今年通識科兩份試卷涵蓋各大單元，題目相對「貼地」，例如卷一問及青少年使用互聯網等學生經常接觸的議題，及卷二第二題涉及的「國進民退」議題，而考卷難度則與往年相若。但他認為，今年考核的未必屬於「熱門貼題」，學生未必在課堂上學過，然而稍花心思分析，便能扣連部分所學知識。

張銳輝指，卷一的(a)分題通常考核數據整合、分類能力、描述特徵及趨勢等，只要考生運用所學技巧，已能取得基本分數。另一名通識科教師方景樂則認為，考生能否在通識科「摘星（考獲5*或5**）」，卷二的延伸回應選答題能分出高下。

資深通識科教師張銳輝（左）表示，2020年通識科兩份試卷涵蓋各大單元，題目相對「貼地」。（梁鵬威攝）

首現「兩難題」：闡述新聞自由與社會責任之間的兩難

至於備受關注的卷一第三題，學生須闡述新聞自由與社會責任之間的兩難情境。張銳輝直言，「兩難」題型較罕見，印象中是首次出現於通識科。至於此題是否屬於「政治題」，他認為，任何具爭議性的議題都可以是「政治題」，例如興建焚化爐都可以成為政治問題，第三題(a)部分只要求分析客觀數據，(b)部分則視乎學生能否舉出合理理據，言之成理、合理論述便已滿足題目要求，評分高低並非取決於考生的個人取向。

張銳輝續指，第三題並無要求考生表達立場，考生毋須在新聞自由與社會責任之間取捨，亦毋須表達個人立場，作答方式上與過往的「程度」題型類近。若考生在答案中闡述個人立場，張銳輝指，在題目沒有要求的情況下，寫上個人立場未必會扣分，但相關題目只要求考生闡述「兩難」，因此答案或不夠全面。他又指，評卷員不會介意考生使用反修例運動期間的事件作例子，只要是基於事實則可。

方景樂表示，今屆考生失去大量操卷機會，甚至沒有模擬考試訓練，影響他們的學習進度，因而為他們感到擔憂。（梁鵬威攝）

另外，方景樂表示，今屆考生經歷示威、罷課、人鏈、疫情、停課及延期開考，失去大量「操卷」機會，甚至沒有模擬考試訓練，影響他們的學習進度，因而為他們感到擔憂。他指自己作為教師，需花費更多時間疏導學生的情緒。

近年通識科屢遭建制派攻擊，部分人認為該科導致學生的思想變得偏激，要求改革甚至取消通識科。方景樂認為，通識科能讓學生學習持平、多角度思考，甚至要在自身立場以外，思考另一方意見；若課程檢討後，會針對通識科、刪減教學內容，他會感到可惜。

+ 7 + 6 + 5

考評局：考生須理解新聞自由和社會責任在政治事務等意義

考評局通識科考核簡介指，第三題的(b)分題考生須理解新聞自由和社會責任，兩者在生活素質和參與社會及政治事務等方面的意義和需要，並辨識它們背後的矛盾或相對立的價值，從而解釋為什麼這些矛盾或相對立的價值會造成兩難情境。

考評局指，考生須考慮不同角度，對相關概念或價值的關係作檢視和對照，例如自由與秩序、權利與責任等；題目並非要求考生在兩難情境中選擇和解釋哪一情境較重要或次要，而是指出和解釋新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境。