復課│老師掏腰包贈基層生電腦　冀同學日後上線、上課同流暢

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課多月，中三至中五級率先於明日(27日)復課，教育局多次鼓勵學校以電子教學，達致停課不停學，回望經歷，有老師發現，停課期間欠交功課及表現欠佳的同學，未必因為懶惰，反而與家庭環境及經濟情況有關。 九龍工業學校的老師停課期間，曾以「陽光電話」聯絡初中家長及學生，期間發現一名停課期間成績明顯退步的同學，原來家中沒空間放置桌面電腦，只能用手機學習；亦有同學因手機未能登入學校指定系統，而欠交功課；老師最終將家中兩部手提電腦維修，並購入兩部新電腦，助共四名學生在停課期間繼續學習。

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課多月。（黃舒慧攝）

學生獲贈桌面電腦 家居太細只能退回學校

九龍工業學校副校長楊麗萍表示，該校中一至中五學生中，逾七成人依賴手機電子學習，難視像交流，更難在視像課堂上同步閱讀老師提供的網上教材，電子學習存一定難度。她透露，曾有熱心校友發起送贈電腦，惟基層同學家居較小，得物無所用：「熱心校友加起來送了六、七部電腦，但有學生將桌面電腦搬回家後，發現居住的環境容納不到，又或者住劏房無位插網線（LAN線），最終又搬回學校。」

九龍工業學校副校長楊麗萍表示，家長多擔憂意外弄壞電腦須賠償而婉拒借用學校的電腦。（黃舒慧攝）

家長拒借電腦 憂弄壞或故障須賠償

楊麗萍指，學校有將教育局有份資助購買的「自攜裝置」（BYOD）外借給學生，惟幫助不大：「原來只支援wifi上網，不可以用sim卡，很多同學上堂會斷線。」至於可供同學外借的蘋果電腦（Macbook），家長多擔憂意外弄壞電腦須賠償而婉拒，「（家長）多數都會表示要考慮，然後不借了。」

楊麗萍直言，該校基層學生佔約四成，疫情下不少基層學生都是「刻苦中學習」，感激大教育平台向基層送贈電腦，令該校兩名基層學生更順暢地電子學習；她透露，有班主任留意到乖巧勤力的學生停課期間的學習表現差，細問下才發現與家中電腦有關，該老師為令同學盡快追上進度，不惜「自掏腰包」送手提電腦給同學。

欠交功課、老師致電揭學生不懂用系統

楊副校口中的善心老師，同意在不露面、不出全名的情況下接受訪問。張老師指，三月初致電「陽光電話」聯絡同學時發現，班中約30名學生，有四人因電腦過舊或只有手機，電子學習面對困難，「一個完全無電腦所以無交過功課；一個有電腦等於無，教他開系統，開機都等幾分鐘，某些按鍵又無反應，感受到做功課會很困難；另外兩名同學用手機，屏幕小，做功課上堂都不方便。」

自費送四部手提電腦給學生 「很小事、幫到就幫」

張老師指，初時想幫同學張羅電腦，但家長表現抗拒，「父母可能覺得壞眼，又怕弄壞，不肯借電腦回家......很多會直接說，要還的不會借。」於是她將家中兩部手提電腦交予IT同事「洗機」及檢查，安裝學生需要使用軟件送出，再花費約一萬元購入另外兩部新電腦，送給該四名同學。

張坦言，三月初評估疫情仍會持續至少兩個多月，一萬元對她而言不算巨額，亦不會影響其生活，「食少一些、不儲一個月錢，都是很小事。我沒想太多，是自己班的同學，幫到就幫。」其中一位受惠的黃同學指，搬屋後空間細，未能容納本來的桌面電腦，故停課後一直都用手機「分屏」功能邊上課邊做堂課，她感謝老師送贈電腦，方便上課之餘，亦減少「彈出彈入」等工序，學習較流暢。

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