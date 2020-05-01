五一勞動節｜工黨社民連請願遭警方票控　麥德正拒出示身份證被捕

在疫情下，警方早前以限聚令為由，向職工盟五一遊行申請批出反對通知書。今日（1日）工黨、社民連等組織，由海富中心集合，遊行至政總請願。警方多次發出警告，其後更於天橋截住他們，逐一發出票控。惟東區區議員、工黨副主席麥德正不願出示身份證，其後被以阻差辦公罪名被捕。

在疫情下，警方早前以限聚令為由，向職工盟五一遊行申請批出反對通知書。今日（1日）工黨、社民連等組織，由海富中心集合，遊行至政總請願。警方多次發出警告，其後更於天橋截住他們，逐一發出票控。 （鄭子峰攝）

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工黨、社民連請願集合時間為11時，惟集合不久，警方便表示根據599G章第十條，以揚聲器警告他們違反受眾群組聚集。工黨副主席李卓人、社民連梁國雄隨後質問，他們會分開兩組人去遊行，為何仍違返禁聚令。警方強調，只有他們因共同目的聚集，同屬違法。

在疫情下，警方早前以限聚令為由，向職工盟五一遊行申請批出反對通知書。今日（1日）工黨、社民連等組織，由海富中心集合，遊行至政總請願。 （鄭子峰攝）

工黨、社民連其後堅持遊行，高呼「失業援助 克不容緩」、「五一遊行 工人權利」。約十名警員、特務警員於天橋截住他們，並向他們發出告票，更指若不合作，有可能控告他們阻差辦公。東區區議員、工黨副主席麥德正不願出示身份證，其後被以阻差辦公被捕。

兩政黨繼續遊行，並將請願信交給政府代表。工黨主席郭永健批評，警方的做法是如同打壓他們的言論自由，強調限聚令不應成為反對集會的理由。工黨、社民連又指港府早前推出的保就業計劃「錯漏百錯」，多項措施根本只是「撐企業」，促請政府盡快設立失業援助金、標準工時等。

東區區議員、工黨副主席麥德正不願出示身份證，其後被以阻差辦公罪名被捕。 （鄭子峰攝）

工黨發聲明譴責，認為警方濫捕。聲明指，工黨今早11時聯同社會民主連線由金鐘海富中心出發，四人一組到政總請願，抗議政府以防疫之名打壓五一遊行，警方當時在海富橋上阻止工黨及社民連成員前進，工黨提出參與行動的人士已保持社交距離，亦有戴上口罩，基本法亦保障市民遊行集會的公眾權利，質疑警方執法的合法性，但警方隨即票控工黨及社民連共八人，其中更以「阻差辦公」之名，將工黨副主席、東區區議員麥德正「阻差辦公」拘捕並帶入政總。

工黨指，限聚令是指多於4人的聚集，而並非警方口中所指有「共同目的」即等同違反限聚，而早前親政府陣營到警總聚集支持警察，參與人數違反限聚令，警察沒有制止之餘，反而接信歡迎。

社民連針對警方不批准五一遊行，昨日（30日）到灣仔警總抗議，8人分為2組抗議，惟仍被警指控違禁聚令，全部人各收到2000元罰款告票。