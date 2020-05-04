遭初相識女子拒性交　侍應覺被背叛將對方毀容　官斥荒誕囚逾3年

男侍應在飯局認識一名內地女，聲稱對女方一見鍾情，又與對方在海邊聊天，惟女方拒絕發生性關係，侍應稱感到被背叛，拿磚重擊她臉部，致對方暈倒仍繼續，令女方面部多處骨折及毀容。侍應今（4日）在區域法院就有意圖傷人罪，法官形容本案兇殘、過程恐怖，事主近照可見其臉部及上唇仍有明顯疤痕，不能接受被告因事主拒發生性關係而施襲，更斥被告稱覺被背叛的說法荒誕，判被告入獄3年1個月零23日。

被告伍康華稱遭事主咬耳朵後，受酒精及情緒影響，隨手拿起磚塊狂擊事主楊曼曼至重傷。(資料圖片)

+ 4 + 3 + 2

被告伍康華，24歲。他承認於2018年12月20日，在西貢翠塘花園附近非法及惡意傷害楊曼曼（27歲）。

不能接受拒性交而施襲

法官判刑時形容本案為一宗兇殘的傷人案件，過程恐怖，被告先用磚襲擊手無寸鐵的事主，致她倒在地上，更在事主昏倒後再施襲，亦以事主的臉部及頭部作為施襲目標。雖然法官接納被告受酒精影響下犯案，但不能接受被告只因事主拒絕發生性行為，使用具殺傷力、可致命的磚頭施襲。

稱覺背叛官指荒誕

對於辯方求情稱被告遭拒絕後感到被背叛，法官認為說法荒誕。法官又指，從事主近照可見，她臉部及上唇仍有疤痕，已被毀容，雖然事主稱事後感到頭痛及小便失禁，但控方沒有提交相關證據，以示她有永久性傷勢。

不能讓人以為金錢可換取自由

法官認為被告向事主賠償2萬元雖然或對她有些幫助，但法庭不可讓他人認為可以用金錢換取自由，故只酌量減刑一星期。

案情指，被告和事主於2018年12月19日，在西貢一個晚飯聚會中認識。兩人深夜1時左右在海濱長廊飲酒聊天。約2小時後，事主表示要離開，但被告抓著她的手，拒讓對方離開。被告又拿起磚塊打事主的頭數次，令對方暈倒。

事主面部多處骨折

事主其後被送院救治，檢查顯示她的鼻骨、右額骨和左右眼窩內側骨折，而右上頜竇上壁和前壁粉碎性骨折。而其後的檢查亦發現她左結膜下出血、上唇創傷和上牙齦裂傷，以及面和頭有多處裂傷等，她留醫16天後才院。

被告求情時稱，在飯局中對事主一見鍾情，二人在海濱長廊聊天時，雙方有一些親密動作，被告以為事主默許二人發展進一步關係，離開時被告打算另找地方與事主發生性關係，但事主不同意，被告欲再親吻事主時，事主大叫並大力咬被告耳朵，被告感到痛楚，在酒精及情緒影響下，覺得再次被背叛及拋棄，失去理智傷害事主。

案件編號：DCCC 538/2019