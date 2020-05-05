復課安排│5.27起中、小學分階段復課　K1至K2本學期不上學

受新冠肺炎疫情影響，全港學校至今已停課三個多月。特首林鄭月娥今日（5日）召開記者會，公布將於5月27日起分階段復課，最快復課的為中三至中五學生，小學及幼稚園K3則於6月復課。不過，幼稚園K1至K2，則不會在此學年復課。

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林鄭月娥表示，全港學校至今已停課超過3個月，承認「停課不停學」的安排難以代替課堂學習。她說，考慮到疫情的最新發展等，將於5月27日起分階段復課，即完成文憑試（5月25日）的第二日。

分三批學生復課

她說，最早復課的是中三至中五生，他們將於5月27日重新上學；第二批是小四至中二學生，將會於6月8日復課；幼稚園K3至小三學生，則會於6月15日復課。

不過，幼稚園K1至K2學生，將不會在此學年復課。

半日上課 校內必須佩戴口罩

教育局局長楊潤雄說，考慮到專家及學校意見後，認為至今有條件復課，但強調復課時必須有防護措施，包括所有學生或教職員在校內都要佩戴口罩，到校時亦要先量體溫等。此外，為免學生一同用膳，復課後會半日上課。

他又指，一星期內將會向校方發放指引，校方應預備地方，將不適的學生與師生分隔，讓他們可等待被家長接回；而校方應減少近距離的小組討論，並避免水上活動、籃球或乒乓球等活動；至於早禱等活動，則應改以廣播代替。

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要選科、校本評核 中三至中五將優先復課

楊潤雄說，考慮中五生要盡快完成課程要作校本評核、中三學生要選科等，他們將會優先復課。此外，小學五年級亦是「關鍵」的一年，學生需要作呈分試等，故將會在第二階段復課。

他又指，由於幼稚園K3學生的自理能力較好，同時亦要完成課程準備新階段，因此他們亦可在第三階段上學。相反，K1至K2學生年紀較細，自理能力亦相對較低，故本學年都不適合復課。

與正內地討論跨境學童安排

至於跨境學童，楊稱有關學生情況較複雜，涉及內地的疫情及防疫措施。他說，2.7萬個跨境學生每日都要經過兩個關口，並會由不同口岸來港，現正與內地部門討論，政府日後會盡量提供協作。

就國際學校，楊說，由於有關學校無開放作文憑試試場，他們可於5月20日按校本情況，將中小學年級分二至三階段復課。

由校方決定是否調整暑期

至於今年是否仍有暑期，楊說，校方可不作改動，同時亦能按照校本及需要，調整暑期於7、8月為學生提供補課。