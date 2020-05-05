選民名冊覆核案．上訴｜選委會：現行機制有保障資料不被濫用

警察員佐級協會擔心有人利用選民登記冊資料起警員底，要求覆核准許公眾人士查閱名冊兼要求法庭頒令禁冊案，早前協會的申請被裁定敗訴，協會不服裁定提出上訴，案件今（5日）進行上訴聆訊，選管會的律師反駁指制定有關政策時，已考慮過平衡選民私隱及選舉公開性，並有機制保障資料不被濫用。法官聽罷陳詞後押後裁決，而暫時禁止查冊的臨時禁制令會生效直至本案有結果為止。

上訴人為警察員佐級協會，以及一名匿名為「AA 」的申請人。答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處，而香港記者協會則為利害關係方。

選管會的律師反駁指，法庭應只考慮現時的制度是否合乎標準，而非去探討其他可能性或尋找改善制度的方法，是否應實施相關機制涉及政治、政策的考量，而立法會亦曾就查閱選民登記冊進行過辯論，當中立法會已考慮過如何平衡選民私隱權及選舉公開性。

現行機制已有措施保障選民

另外，政府方又指，現行機制已有措施保障選民在登記冊的資料不會被濫用。對於上訴人稱同時公開選民姓名及住址或構成「寒蟬效應」，令部份選民因而不投票，政府方認為，上訴人並無證據指出有選民真的因為要公開個人資料而選擇不投票。

公開名冊有助調查選舉不當行為

記協的代表則認為，若將選民的姓名及住址分開顯示，將會令記者難以從登記冊中調查選舉不當行為，而因為查閱登記冊制度依賴公眾及傳媒合作調查選舉不當行為，若只限制部份人可以查閱，將會破壞整個制度。

案件編號：CACV73/2020