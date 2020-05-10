港人不再唱K？　Red MR羅傑承剖析卡拉OK必須改革：無晒hit歌

兩大卡拉OK接連有分店出現感染群組後，政府勒令全港卡拉OK接停業，最快本月22日解禁；不過目前准許持有食肆牌照的卡拉OK，可「封咪」提供飲食供應。「近年有乜廣東話新歌？」這句說話，久不久也會有朋友之間聽得到。廣東歌「沒落」，影響卡拉OK業存亡？ 經營Red MR卡拉OK的商人羅傑承表示，近年「唱K」文化已有變化，他曾拉着女兒一同感受近年年輕人唱K文化，發現不少客人主要以「K房」當作「Party Room」，聽著歌談天說笑，尤其是港島區客人最明顯，九龍區客人則以唱歌為主要活動，「九龍客後生少少，後生一班仲會唱吓歌；三十幾（歲）嗰啲通常播住歌傾吓偈，房間乾淨同靚更重要啲。」

而家啲人仲唱Beyond、唱張國榮嘅歌反而仲多。2015年之後，無晒hit歌，嚟唱K係聽歌飲酒。 羅傑承

卡拉OK光輝時代已過，現要生存，Red MR就進行針對性轉型。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「唱Beyond、唱張國榮反而仲多」

除個別一兩首較熱門的歌曲外，近年廣東話歌曲「買少見少」。羅傑承笑言亦有同感，「以前就話要追歌，而家啲人仲唱Beyond、唱張國榮嘅歌反而仲多。2015年之後，無晒hit歌，容祖兒有咩新歌無人知，周杰倫有咩新歌無人知，嚟唱K係聽歌飲酒。」

羅傑承說，不時亦會跟朋友到旗下卡拉OK消遣，主要是聽歌談天，「香港無乜夜生活玩，食完飯都想玩多陣。」為了更清楚現時年輕人的生活，曾要女兒帶他一同去唱K，發現女兒大多聽聽國語歌、韓文歌，一晚唱不到數首歌曲，大多說說笑嘻嘻哈哈，「我見我哋客大多想有私人空間去玩吓，舒服乾淨開枝酒傾吓偈就一晚。」

羅傑承笑言以前客人會追歌，現在仍唱Beyond和張國榮的歌反而更多。

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唱K文化 港九客人有別

羅傑承強調，本地卡拉OK仍然「有得做」，但需要轉型，講究環境、飲食，並非要有那類歌曲，故此於去年10月於銅鑼灣開設一所新分店。只因為當時遇上反修例示威，多個地區變成「主戰場」而有所影響，少了三成客人，但認為生意「有得追」。

他對客人喜好亦有所研究，現時Red MR港九有四間分店，同一個香港「唱K」文化也有不同。他說，港島區的客人大多以聽歌休息為主，「一個晚上都唱唔到四五首歌」；九龍區，即尖沙咀及旺角的客人較年輕，仍會提著咪高歌新曲，因此新店亦有改變模式，要有格調的房間以吸客。