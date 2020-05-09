三母女同為護士　初畢業愛女被選入抗疫Dirty Team　媽媽內心交戰

不少父母對孩子的仕途志向影響深遠，在港怡醫院任職資深登記護士的王秀麗，兩名愛女小琪（化名）和小惠（化名）均在公立醫院內科當註冊護士。 去年畢業的幼女小惠在內科病房工作，被選為醫院首批新型肺炎Dirty Team醫護人員。王秀麗同時作為護士和母親，心情陷入矛盾，「站在媽媽立場，心裡面擔心好似沙士咁，個女會無咗生命；但站在護士角度，知道唔可以因為驚就唔返工架嘛，病人（有）邊個理？」她選擇鼓勵女兒勇敢面對挑戰，並多番提醒她做好防護工作。

王秀麗和兩個愛女均是護士。（高仲明攝）

小惠去年大學畢業後，加入公立醫院擔任註冊護士。新型肺炎來勢洶洶，在內科病房工作的她被選為首批Dirty Team醫護人員，迎來該院首名確診患者。

王秀麗已入行35年，2003年沙士爆發時，她在公立醫院任職登記護士，曾親眼目睹沙士患者來來去去。當她得悉女兒將要到隔離病房照顧病人，坦言心情陷入矛盾。「站在媽媽立場，心裡面擔心好似沙士咁，個女會無咗生命；但站在護士角度，知道唔可以因為驚就唔返工架嘛，病人邊個理？」她選擇相信女兒的專業，鼓勵女兒「唔好驚，畀啲信心自己」，並多番提醒她做好防護工作，盡量減低感染風險。

幼女小惠被選為醫院首批Dirty Team醫護人員，迎來該院首名確診患者。（高仲明攝）

幼女新手入Dirty Team壓力大 幸得護士媽媽開解

初出茅廬便要對抗百年一遇的大型疫症，小惠一度感到力不從心。「疫症初期好多人確診，好似好嚴重，一人要照顧十幾個病人，要清楚了解每個病人嘅背景。我啱啱先畢業，就要處理咁多野，覺得好大壓力。」她回家後會向家人傾訴工作煩惱，慶幸護士媽媽和姊姊也能以過來人的身份鼓勵她。王秀麗說，每個新手護士也曾有過類似的困難和壓力，最重要是教導女兒態度誠懇、不恥下問。

小惠已在隔離病房工作數個月，期間大部份日子在醫院宿舍休息，每逢放假便會回家。王秀麗說，只要女兒回家後立即洗澡、洗衣服和消毒好隨身物品，便不太擔心她會把病毒帶回家。至於如何慰勞辛勤工作的女兒，王笑言：「無乜特別㗎！帶佢出去食好嘢囉！」

王秀麗說，不太擔心幼女會把病毒帶回家。（高仲明攝）

母女交流病房工作心得

母女聚首一堂時，不時會談到工作情況，王秀麗認為三人從事同一行業有助溝通。同樣在內科病房工作的長女小琪稱，入行後與媽媽的話題變得更多，她曾向媽媽請教處理病房情況，亦會互相分享病人趣事、用藥安排等等。她形容自己個性文靜，而媽媽則非常健談，所以會向媽媽請教與醫院前輩、同事的相處之道。

明天（10日）是母親節，王秀麗表示，三母女均要上班，無暇一同慶祝。她笑言「日日都係母親節」，希望疫情過後再與女兒一起大快朵頤。