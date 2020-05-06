【新冠肺炎】富臨疑以無薪假避遣散費　政府該當何罪

新冠肺炎疫情之下飲食業大受影響，員工生計難以保障。雖然早前政府宣布將會發放「防疫抗疫基金」支援不同行業，並要求受資助企業承諾不會裁員，但資助能否幫助員工卻一直成為疑問。富臨集團旗下的富臨皇宮便遭員工質疑以時薪50元聘請臨時工代替長工，利用無薪假漏洞規避解僱長工所需的大筆遣散費。

飲食及酒店業職工總會及民協成員今日（5日）與數名富臨員工，到美孚富臨皇宮外抗議。（黃偉倫攝）

疫境紏紛 勞工處應介入

周二（5日）飲食及酒店業職工總會及民協成員與數名富臨員工到美孚富臨皇宮外抗議，據職工盟總幹事蒙兆達指出，涉事員工包括樓面、保安、人事經理等，年資介乎6至14年，他們2月時接獲富臨要求簽署一份停薪留職通知信，相關安排會延續至另行通知為止。然而員工至今停工3個月，期間一直不獲發工資，但富臨皇宮卻一直聘請時薪50元的臨時工維持營業，服務多年的長約員工既無薪金，亦無賠償。

根據《僱傭條例》，員工如由連續性合約受僱不少於24個月，並因為裁員而遭解僱，或逾兩周不獲僱主分配工作及支薪，員工均可向僱主申索遣散費。然而涉事員工向傳媒指出，富臨人事部就遣散費事宜一直拖延，未有正面回應申索。富臨發言人亦只表示「隨着本港疫情緩和，限聚令及食肆規限放寬，集團陸續安排同事復工。」

疫情之下不少市民生活艱難，失去工作機會已對生活做成壓力，但員工面對僱主故意拖延發放遣散費，或以無薪假方式削減開支，打工仔更是「肉隨砧板上」。就有關事件，勞工處應著手調查，檢視富臨集團是否涉及違例，協助涉事員工追回應付的遣散費用，或在企業營運期間安排支薪復工，化解分歧。疫情打擊各行各業，勞工處不僅須介入個別集團的勞資糾紛，也應主動調查其他企業是否出現同類情況，確保企業經營困難同時，上班族的權益依然可受到保障。

富臨事件不止顯示疫境之下勞工權益備受挑戰，連帶政府早前發放的防疫抗疫基金成效亦因此受到質疑。（資料圖片）

無薪問題未解決

富臨事件不只顯示疫境之下勞工權益受衝擊，政府早前發放的防疫抗疫基金成效亦因此受到質疑。職工盟總幹事蒙兆達指出，在防疫抗疫基金下，持有78間茶樓的富臨集團估計可獲發近1.7億元補貼。而根據政府基金的發放條件，僱主只需承諾不會裁員，以及所有補貼用於員工身上，但富臨只是讓長工停薪留職，理論上未違反不裁員的要求，而且富臨聘請臨時工代替長工上班更屬企業內部決策，未在政府計劃的限制範圍之內。

「01觀點」早已清楚指出，企業讓員工放取無薪假實屬法律灰色地帶，企業可於6月得到政府資助，基層員工卻無薪捱足三個月。社會早已抱怨，但官員充耳不聞，對市民慘況視若無睹。從今次事例可見，公司甚至可以續放員工無薪假，轉而利用資金聘請廉價臨時工，變相長約員工無得益。防疫抗疫基金原意應是讓市民度過難關，而非貼錢讓企業營運，對於企業疫市遊走「法律罅」，勞福局局長羅致光及創新辦總監馮程淑儀有責任堵塞漏洞。

政府應在發放基金同時，額外要求公司公布正放取無薪假的員工數字，並要求企業向無薪假員工補發政府津貼。政府甚至可以禁止讓員工放取無薪假的企業取得政府資助，或因應數字扣減資助金額。決定基金審批條件的權力一直在政府手中，前後兩輪逾1500億的防疫抗疫基金如何用得其所，就視乎政府是否願意面對不少員工已在放取無薪假的現實。