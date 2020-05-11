新聞自由指數創新低　 逾六成半受訪記者稱遭警方暴力對待

香港記者協會今日﹙11日﹚公布最新的「新聞自由指數」調查，結果顯示，不論公眾人士及新聞從業員，均對新聞自由的評分創歷史新低，跌幅亦為歷年之冠。 調查顯示，公眾評分方面，「新聞自由指數」為41.9分，按年跌3.1分；新聞從業員方面，則評分僅36.2分，按年跌4.7分。 另外，由於新聞從業員於採訪時受暴力對待的情況備受關注，記協是次調查亦增設相關問題，結果逾六成半受訪新聞工作者稱，採訪期間遭警方以及不同立場人士暴力對待。

香港記者協會今日﹙11日﹚公布最新的｢新聞自由指數｣調查，結果顯示，不論公眾人士及新聞從業員，均對新聞自由的評分創歷史新低，跌幅亦為歷年之冠。（黃寶瑩攝）

是次調查由香港民意研究計劃於今年1月9至15日展開公眾人士部分的調查，成功訪問1,022名18歲或以上的港人；新聞從業員部分則由記協於1月17日至3月27日展開，成功訪問327人；至於關於採訪時受暴力對待的調查，則訪問了222名新聞工作者。

另外，七成八公眾受訪者認為，831太子站事件損害新聞自由。

2020年5月10日，警方入夜後曾在旺角使用胡椒噴霧，有多名記者中椒。（資料圖片／鄭子峰攝）

2019年10月27日「追究警暴」為主題的尖沙咀遊行，有記者被警員指罵。（資料圖片／張浩維攝）

新聞從業員方面，指數為36.2分，按年大跌4.7分，95%受訪從業員認為，新聞自由整體情況較一年前倒退；33%受訪者指，上級有就香港獨立的討論而施壓，要求少就此方面報道、甚至不准予報道，按年增11個百分點。

去年七月份，持霰彈槍警署署長向記者方向噴胡淑噴劑。（資料圖片／余俊亮攝）

鑑於新聞從業員在採訪中遭暴力對待的情況備受關注，今次研究特別增設相關調查。結果顯示，222名受訪新聞工作者中，逾六成半，即145人表示，曾在採訪過程中遭警方、不同立場人士，或先後遭兩者暴力對待。至於沒有遭到暴力對待的受訪者，僅28人，其餘則是去年6月至調查期間，並無採訪示威活動，又或表示不記得。