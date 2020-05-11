梁家榮指港台節目原意非要違反一國兩制　誠心向受冒犯者致歉

香港電台節目《THE PULSE》早前有內容被指違反「一個中國」原則、另一節目《左右紅藍綠》又因嘉賓主持的言論而遭通迅訊事務管理局裁定有問題。 立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（11日）開會，討論香港電台的管治及管理。一眾建制派議員群起批評港台，廣播處長梁家榮回應指，已就事件有深刻檢討，他稱節目的原意並非要違反一國原則，整個節目大部份時間都在探討各地疫情，想不到有人會用此角度解讀，重申已深切反省。

梁家榮說，節目的原意僅探討全球疫情，並非想違反「一中」。（資料圖片）

對於港台節目《THE PULSE》有記者多次追問會否考慮讓台灣加入世衛，新民黨議員葉劉淑儀形容有關問題「無知」，又指台灣並非獨立國家。

廣播處長梁家榮說，就事件有深刻檢討，他稱節目的原意並非要違反一國原則，但不同人有不同解讀，並指自己不斷強調不能違反一國原則，「我啲同事都開始覺得我好煩。」

梁家榮：諗唔到有人用咁嘅角度

他說，整個節目達20多分鐘，大部份時間都在探討各地疫情，重申已深切反省，「我哋做傳媒嘅，有時出嚟嘅效果，直頭諗唔到有人用咁嘅角度（解讀）。」

葛珮帆質疑鏗鏘集「只賣比蘋果」

民建聯立法會議員葛珮帆說，港台最近「變本加厲」，節目《左右紅藍綠》歪曲事實、散播仇警言論，又指市民對道歉「唔收貨」，質疑港台「黑箱作業」、有「害群之馬」。她又說，最近《鏗鏘集》在《蘋果日報》的網站播放，質疑為何沒有港台標誌，「點解淨係賣比蘋果？係咪要招標？」

梁家榮解釋，對方已購買版權，故有播放權利。他又指，任何人都可以購買港台節目的版權，並指過程跟足程序。

民建聯立法會議員黃定光說，港台節目多次被通訊事務管理局裁定違規。（資料圖片）

會上當眾致歉

民建聯立法會議員黃定光說，港台節目多次被通訊事務管理局裁定違規，問及負責製作的公務員會否處分；另一民建聯立法會議員陳恒鑌又指，約章中雖然提及港台可提供平台讓市民暢所欲言，但不代表可宣揚政治理念。

梁家榮回應指，每次遇上有關情況均會即時嚴肅跟進，又指大部份屬於輕微違規，他們會即時檢討。他說，最近有一宗涉及嚴重違規，節目播出後翌日已即時處理，包括下架等，「我作為處長，我誠心向覺得受冒犯嘅人致歉。」

商務及經濟發展局局長邱騰華說，坊間近年對港台有不同意見，強調政府立場清晰，他今年分別五次公開對港台的立場，包括要求港台遵守約章、所受的制約等。他否認政府要殲滅港台，又指明白有不少人讚許港台節目，但認為部份投訴必須處理。

他重申，整個節目的整個製作，令局方覺得有關節目違反「一個中國」原則，而同日亦有另一個涉及台灣的節目出現類似問題，因此局方有責任指出。至於通訊事務管理局裁定《左右紅藍綠》其中一集內容涉及仇警言論，邱騰華說，希望港台跟進，包括會否道歉、有人負責等。]

民主黨立法會議員胡志偉在會中指，台灣曾在世衛擔任觀察員，而在新冠肺炎的疫情下，台灣政府的工作亦受到讚許，認為只是經驗交流的過程，不解為何節目會被指涉及「一國原則」。他又指，社會常強調要增加國民及公民身份認同，「係唔係唔比人聽多啲，就能夠增加國民身份認同？」

立法會議員毛孟靜說，港台未有成為政府的宣傳喉舌，質疑政府有「殺台之心」，雖然政府多次強調有節目違反「一國原則」，但卻講不出節目中那一句有問題。