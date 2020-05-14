消委會│海外升學保險保費差異大　「美亞」「安達」不保障傳染病

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，大批留家生返港避疫，亦令不少家長更在意子女在外地的健康及安全，而替他們購買海外升學保險。消委會檢視市場上10間保險公司提供的12個海外升學保險計劃，發現不但各個計劃的保費和保障額等各方面差異頗大，理賠的條件和限制亦不盡相同。 另外，消委會又發現各計劃就「傳染病」的定義未必相同，而在12個計劃中，受保人就讀海外學院所處的城市若出現傳染病，「美亞保險」及「安達保險」不會提供保障，4個會承擔受保人因感染傳染病而引致的醫療費用，其餘只提供回港覆診，或取消及中斷學業的保障。 消委會表示，暫未收到新冠肺炎導致海外升學保險的投訴個案，惟收到本地不少與興趣班有關的投訴。消委會指，因疫情影響補習班、興趣班被迫停課，有校方改為網上教學，體驗上與實體課不同，因此消費者希望獲得退款，但校方在退款的安排上遇到困難，或甚至不願退款，致投訴個案增加。

早前大批留家生返港避疫，亦令不少家長更在意子女在外地的健康及安全而替他們購買海外升學保險。（資料圖片／羅君豪攝）

到海外升學前，不少人都會特意購買保險。消委會指，海外升學保險普遍提供與一般旅遊保險相近的保障，例如人身、財物及責任保障，普遍亦會就學業方面提供保障，例如賠償因特定狀況而需取消或中斷學業、教育基金保障等。部分計劃更會為海外居所的家居物品提供意外損毀的保障。

保費差異大介乎1,800元至1,109美元

消委會於今年4月，向14間保險公司查詢海外升學保險的資料，截稿前收到10間公司提供12個計劃的資料。以提供一年期全球保障為例，12個計劃的保費差異大，由最低的1,800元至最高的1,109美元（約8,596港元）不等。

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各計劃「傳染病」定義不相同 「美亞保險」「安達保險」不保傳染病

近期新冠肺炎全球大流行，令消費者關注升學保險會否涵蓋傳染病。是次調查的計劃中，部分保單條款有就傳染病導致的損失提供保障，但各計劃就「傳染病」的定義未必相同。例如有保險公司將「傳染病」定義為「任何一種被公佈及被當地政府要求實施隔離的疾病」，亦有定義為「任何被世界衞生組織宣佈由人傳人感染及已在有關當地人口中廣泛傳播的傳染病」。

一些保險公司因應疫情，就其旅遊保險產品設特別保障或賠償程序，部分亦適用於海外升學保險，惟視乎個別保險公司的決策，該些特別保障或賠償程序或只適用於指定日期前已投保的保單，於指定日期後投保的保單，未必獲得同等安排。有意投保人士亦須留意，一些特別為新冠病毒而設的保障或賠償程序，未必適用於其他傳染病或流行病。而今次調查中，「美亞保險」及「安達保險」不會就受保人所處的城市發生傳染病或流行病提供保障。

消委會提醒，在購買保單前應向子女即將入讀的學院查詢，對留學生所配備的保險有無特定的要求及時限。（消委會直播截圖）

發生不可預見「傳染病」致學業取消 才有機會賠

因應今次疫情在全球爆發，不少家長憂慮於海外升學的子女會受感染而趕緊安排子女回港，當中或涉及學業中斷的損失；如不幸受感染後需治療，會涉及醫療費用。消委會指儘管大部分檢視的計劃均有對學業取消或中斷會作出賠償，然而其受保條件未必一致。例如有保單列明，受保人於出發前一星期內，目的地發生不可預見的「傳染病」，導致學業取消，才有機會獲得賠償。以已支付但不能退回的學費為例，賠償額介乎4萬港元至20萬港元不等。

消委會發現若受保人的年紀不足特定年歲，有四個計劃的個人意外保障額會較低。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於保障範圍方面，牽涉的範圍廣泛而保額差異亦很大，涵蓋醫療、住院現金津貼、個人意外、綁架保障、緊急團聚或親屬探望、學業中斷或取消，以至海外緊急支援等。以醫療費用為例，四個計劃的個別保障級別並不提供醫療費用保障，包括「美亞保險」的「基本計劃」、「藍十字保險」的「智選計劃」及「標準計劃」、「蘇黎世保險」的「全年留學計劃-基本」。「保誠財險」的醫療費用保障則為自選保障，須另付保費。

另外，消委會發現若受保人的年紀不足特定年歲，有四個計劃的個人意外保障額會較低，如「美亞保險」提供予17歲以下受保人的保障額會由一般受保人的5萬美元（約387,543港元）或10萬美元（約775,086港元），下調至4萬美元（約310,034港元）；「安盛保險」、「藍十字保險」及「昆士蘭聯保 」的18歲以下受保人的個別或全部個人意外保障項目的保障額亦較18歲以上受保人的保障額低。

消委會提醒，在購買保單前應向子女即將入讀的學院查詢，對留學生所配備的保險有無特定的要求及時限，因不同國家、地區或學院，可能對留學生所需配備的保險有特別要求。