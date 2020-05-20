8400個細公屋單位未來三年陸續落成　助紓緩單身申請者長龍

公屋輪候數字屢創新高，運輸及房屋局局長陳帆書面回覆立法會議員質詢時提到，現有逾10萬名非長者單身人士正在輪候公屋，但當局不會取消配額及計分制，亦不會特別增加細公屋單位的比例，但透露未來3個年度有8400個細單位落成，屬近年新高。

陳帆指，現時無計劃取消適用於非長者一人申請者的配額及計分制，亦未擬調整新建公屋的單位類型。(資料圖片)

陳帆指，房委會的政策是優先編配公屋資源給相對較有迫切住屋需要的人士， 即家庭和長者一人申請者，並以平均約三年獲首次編配單位為目標，惟配額及計分制下的非長者一人申請者並不適用。

根據現時機制，配額及計分制申請者獲編配公屋的優先次序，取決於個別申請者在計分制下累積的總分數，包括申請者的年齡、輪候時間以及是否已居於公屋而定。房委會目前無計劃取消配額及計分制。

立法會文件截圖

據房委會提交資料，2018/19年度有10.8萬名非長者單身申請者，同期實際編配2190個單位予單身人士。被問到有否研究增加供一至二人居住的甲類公屋單位(即細單位)數目比例時，陳帆強調房委會在興建公屋時要考慮多個因素以決定單位類型，在整體公屋供應供不應求的情況下，大幅增加某一單位類型單位，會減少其他單位類型的供應量，導致其他類型單位申請人需要輪候更長時間，遂必須平衡整體供求，不能輕易調整新建公屋的單位類型的比例。

他又指，根據今年3月預測2019至2024的5年期內，房委會預計有7.2萬個公屋或綠置居單位落成，當中甲類單位數目佔1.1萬個。值得注意是，未來3個年度有8400個細單位落成，是近年新高。

