DSE歷史科｜教育局斥中日關係題四宗罪：勉強評分會發出錯誤訊息

上周四（14日）開考的文憑試歷史一條涉及1900至1945年中日關係題目惹起爭議，據了解，考評局決定取消該題。立法會教育事務委員會下周一將舉行特別會議，討論文憑試擬題機制。 教育局今日向立法會提交文件，指出題目有四大問題：試題資料容易誤導考生、不宜以開放式題型提問、設題方式未能符合課程及評估指引、無法設計評分標準。 局方指，相關歷史事件已有主流史觀，在中學歷史課程中可爭辯的空間極少，質疑「沒有另一個分析結果的議題」，是否適合用開放式題型提問；「如勉強評分，會對歷史教育發出一個錯誤的訊息，令學生以為歷史教育的精髓只在於強辯。」

上周四（14日）開考的文憑試歷史一條涉及1900至1945年中日關係題目惹起爭議，據了解，考評局決定取消該題。立法會教育事務委員會下周一將舉行特別會議，討論文憑試擬題機制。（資料圖片）

立法會教育事務委員會下周一將舉行特別會議，討論文憑試擬題機制，教育局局長楊潤雄、考評局秘書長蘇國生等將會出席。消息指，考評局昨日舉行會議，決定取消佔8分的文憑試歷史科2(C)題目，即要求考生利用參考資料及所學，回答是否同意「1900-1945年間，日本為中國帶來的利多於弊。」

批設題方式未能符合課程

教育局今日向立法會提交文件，詳細解釋局方對該題的看法，批評該分題涉及「四宗罪」，包括提供試題資料容易誤導考生、設題方式未能符合課程及評估指引中的宗旨及目標、不宜以開放或題型提問、以及無法設計評分標準。

局方在文件指，該題以「利」「弊」分析中日1900-1945期間發生的歷史明顯不合適，加上兩份參考資料有很大機會誤導考生，已經「沒有可能為該題設計一個有意義的評分方法」。例如「利」、「弊」均衡分析是否應得到高分、「有弊無利」的答案涉太「一面倒」會否只取得低分等。局方指，「如勉強評分，會對歷史教育發出一個錯誤的訊息，令學生以為歷史教育的精髓只在於強辯。」

今屆文憑試歷史科卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（黃舒慧攝）

再批試題資料不完整、超越學生對史實認識

教育局再次在文件中批評題目引用史料不完整，極有可能引導學生作出錯誤的演繹，更可能對歷史事件建立錯誤的理解。

兩份試題資料分別是「資料Ｃ」，取材自日本法政大學校長梅謙次郎1905年出版的文章，提到清國人范源濂請求日本法政大學，協助快速成立課程，讓清朝學生可派遣留學。局方在文件中指，日本政府當時想透過接受清朝學生留學，培植一個親日中國社會精英層，認為「資料Ｃ」本身並非一個十分確切「利」的立場，若顯示為「利」的立場並不穩妥；若顯示為「弊」，對考生則太艱深。

另一篇為「資料Ｄ」，取材自黃興於1912年1月寫給日本政客井上馨的一封信，和中華民國臨時政府與三井財閥於1912年2月簽訂的一份借貸合同。

局方批評，當中涉複雜史實，資料的引文並沒有列出全部借貸條件，而背景亦涉及日方對華的經濟侵略，但資料D內容「容易令學生以為日本貸款給臨時政府是一件好事，幫助了新政府」，並在答案中利用以佐證日本對中國有「利」；又指在課本內涵蓋該歷史事件只有「一言半語」，一般不會詳細或以「利」「弊」的角度論述，認為資料要求對歷史事件的認識超越學生應有水準，其片面及具引導性的資料會令考生有所誤解。

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教育局：等同在受害人傷口上撒鹽

局方又批評，題目以「利」多於「弊」作分析，不但偏離史實，更有違課程理念。局方指，日軍侵華暴行不可能以所謂利益作出合理比較，考題提問的方式缺乏同理心，「等同在受害人士的傷口上撒鹽。」

局方指，題目設定雖然屬開放式題型，但相關歷史事件已有主流史觀，在中學歷史課程中可爭辯的空間極少，質疑「這一類沒有另一個分析結果的議題」，是否適合採用開放式題型來提問。