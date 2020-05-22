DSE歷史科｜消息：考評局決定取消日本對華是否利多於弊爭議題目

中學文憑試歷史科上周四（14日）開考，卷一必答題其中一條佔8分的分題，要求考生就「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，根據所知回答是否同意，引起大風波，教育局局長楊潤雄要求考試及評核局取消該題目。 據了解，考評局昨日召開會議，決定取消有關題目，稍後公布詳情。

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涉及題目佔8分 試後即遭聯會批評

文憑試歷史科卷一全卷佔60分，均為必答題。其中一條佔8分的分題，要求考生就提供資料及所知，說明是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。歷史科在上周四中午約12時45分完卷，建制的教聯會下午2時發聲明批評該試題。

外交部駐香港特派員公署同日晚上約9時，在Facebook專頁發表題為【「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」？香港教育不可以成為「無掩雞籠」！】帖文，內文引述分享教聯會聲明，提及林鄭月娥的教育不可以成為「無掩雞籠」，以及國務院港澳辦發言人去年9月指出香港的國民教育，到了必須引起高度重視和採取有效措施加以解決的時候。

教育局對試題「深感遺憾」

教育局在公署分享帖文後約一個多小時（晚上10時12分）發聲明，稱歷史科卷一考題引起社會極大關注，形容試題附帶極為片面的資料，致試題具「引導性」，考生可能因而達至「偏頗的結論」，又形容試題「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，對該試題「深感遺憾，並予以譴責」，要求考評局嚴肅跟進、檢討及改善出題機制。

教育局局長楊潤雄明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。（余俊亮攝）

考評局在翌日（15日）凌晨3時發表聲明，對有意見認為歷史科試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾，但由於閱卷程序未開始，不宜評論試題，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。

楊潤雄破天荒​要求取消題目



教育局12小時後召開記者會，局長楊潤雄指題目不符課程及評估目標，破天荒要求考評局取消該試題，並透露會派員在本周一（18日）到考評局了解出題及審題機制，更會檢討現行機制，確保教育局方在文憑試監管角色。楊潤雄在記者會上，至少四度批評試題設計「有問題」、「偏頗」，更明言題目沒有討論空間，「答案只有弊，唔會有任何利」。教協反對DQ試題，批評政治凌駕教育，做法不合理，亦沒顧及考生感受。

考評局在當晚表示，教育局要求取消歷史科的有關試題一事，由於將影響考生的成績以及公開考試的評核，事關重大，影響深遠，考評局委員會將盡快召開特別會議商討如何跟進，以確保考生得到公平及準確的評核，並維護文憑試的公平公正及認受性。

DSE歷史科爭議題目風波發生一周，考評局最終決定取消該條題。（資料圖片）

將交代調整分數安排

考評局委員會周一下午召開會議，至晚上才結束。該局發言人當日表示，委員會同意全力配合教育局檢視擬題機制；至於是否廢除「日本對中國利多於弊」一題，由於涉及的因素較多，「本局需詳細探討處理方案，以作出審慎和適當的安排。若有定案，將盡快作出公布」。

委員會昨日再度召開會議，據了解，會議通過取消該條題目，局方將交代最新評分安排。