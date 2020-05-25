工程師研港版火神山可一個月完成組裝　功能媲美醫院負壓病房

本港新型冠狀病毒肺炎疫情在今年三月中一度較嚴峻，單日最多增約60宗新個案，公立醫院的隔離病房緊拙，令醫院管理局需改裝部份普通病房為二線負壓病房應付需求。 有工程師聯同業界以組裝合成方式建造出合符負氣壓要求的隔離病房，由設計到完工僅需時約一個月，每間造價約100萬元，當中約七至八成工序先在廠房完成，及後再運到工地組裝，省時及提高效率之餘，遇有疫情反覆、隔離房需求急增時亦可隨時將暫存的組件組裝，或是「港版火神山」的選項之一。 團隊認為這類病房最理想是設在急症醫院旁邊，可提供較完善的周邊配套，例如醫護人手，惟團隊坦承暫未視察本港有否適合的選址。

本港自1月底接收首名武漢輸入的新型肺炎確診個案，英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑稱，與業界早於2月已構思以組裝合成方式建「港版火神山」，組裝出負氣壓隔離病房，希望提供多一個選項解決隔離病房需求增加的問題。

貨櫃隔離房標準與公立醫院無異

源栢樑本身在醫管局任職，自沙士爆發後一直參與設計隔離病房的工作。他透露，今次組裝而成的負壓隔離病房由兩個貨櫃組成，分別為病房及電機房。病房按照美國疾控中心的標準，換氣每小時達12次，設雙重電動門，房內前室與病床分隔，病房內氣體會經高效能過濾網過濾後才排出，過濾效率達99.97%，源形容負壓房已達手術室級別。

源栢樑稱，暫未視察本港醫院旁有無合適選址。（陳倩婷攝）

造價約百萬元 一個月內組裝好

負責供應「外殼」的鋁遊家有限公司工程技術總監羅博基說，若原料採購順利，每天可一次過供應16間貨櫃，貨櫃可使用長達50年，防水、防火要求亦與住宅無異。是次組裝工序由金門建築負責，金門建築有限公司高級項目經理謝頴峯表示，有七至八成工序均可先在工廠內完成，之後才運送組件到工地或合適選址，裝嵌工序可在約三星期內完成。

源栢樑透露，今次組裝的隔離病房部件有部份獲供應商以「象徵式收費」一元售出，估算每間病房造價約一百萬港元，未計算接駁水電、氧氣供應、地基平整等費用。

病房設紫外線消毒箱，醫護可在病房外將物品放入箱，病人可在病房內取物，減少醫護進出隔離房次數。（陳倩婷攝）

或將病房組件輸出海外

本港的疫情漸趨緩和，暫僅約40名確診病人留院，不過源栢樑指疫情反覆，而組裝合成的彈性大，預製的組件亦可先暫存，一旦有疫情需要，在短時間內可立即組裝病房，配合此技術，本港未必需「吓吓起咁多隔離病房」。他稱有政府部門對項目的反應正面，但未有定案。

他又指，各國的疫情變化影響環環相扣，若其他國家有此需要，亦可將病房組件輸出海外。

工程師團隊聯同業界組裝出負氣壓隔離病房。（陳倩婷攝）

配套不足、選址未明成未知之數

選址方面，源栢樑認為這類病房最理想是設在急症醫院旁邊，最高可組裝至四層高，除了需有水電接駁之外，亦要方便醫護到病房照顧病人，若有手術室、化驗室等較完善的周邊配套更佳，惟袁坦承暫未視察本港的醫院旁有否合適的選址。

團隊又稱若有需要，一些組裝合成、現有的檢疫中心如竹篙灣，亦有潛力改為負壓隔離房，惟料需時兩、三個月改裝。