民主黨發起撰寫警暴報告尋真相　助入稟訴訟　籲受害人提供資訊

民主黨於今日（24日）召開記者會，邀請自2019年反修例運動起，警察暴力受害者提供資料，合作撰寫《重構真相—警察暴力投訴報告》。 民主黨主席胡志偉指，報告目的為追討真相，並將轉交聯合國或世界各地監察人權的機構，亦可提供律師團隊助受害者入稟法院訴訟。

民主黨前主席何俊仁指，投訴的內容以筆錄和錄影保存，將受到「法律專業保密權」保障。（歐陽德浩攝）

民主黨主席胡志偉在記者會中指，警察暴力投訴報告可分為兩個層面，私人層面上，可協助受害者入稟法院訴訟；國際層面上，在集合成全港報告後，將轉交聯合國或世界各地監察人權的機構，以作為記錄及國際制裁所需。他認為，監警會先前公布的報告，並無警暴受害人的記錄，強調報告目的為補漏拾遺、重構真相，於將來進一步跟進。

民主黨前主席何俊仁指，投訴的內容以筆錄和錄影保存，將受到「法律專業保密權」保障，由律師監察宣誓和簽名，確保報名符合法例要求。他指，過去亦以同樣的方式記錄「六四」及日本侵華的真相。

將提供義務律師團隊協助

何指，受害者可選擇披露真實資料如姓名等，以個人經歷入稟法院提出訴訟，亦能以保密的形式作為記錄，選擇於若干年後公開。他又指，民主黨將提供義務律師團隊如李柱銘等，以及30名法律系學生及相關背景人士協助，受害者可聯絡人就近的民主黨辦事處。

何續指，報告內容並非只接收警暴的個案，自殺等相關個案亦包括在內。他以陳彥霖死亡事件為例，指其自殺充滿疑點，卻並未召開死因研訊，指她的朋友和同學，亦希望為她討回公道、尋求真相，因此呼籲相關人士提供環境證供，以撰寫投訴報告。

民主黨主席胡志偉指，港版國安法已超越香港所有制度，把內地人治的方式搬至香港。（歐陽德浩攝）

胡志偉：國安法打開中港法制的正門

胡志偉指，港版國安法已超越香港所有制度，把內地人治的方式搬至香港，「跨境執法由洗頭艇，變到名正言順捉人。」他續指，若國安法規定香港設立「特務機關」，執法者將根據主觀判斷，選擇以內地或香港的法例執法，「會打開咗中港兩地法制嘅正門，破壞一國兩制。」

至於國安法實施後，調查警暴的報告有機會涉及到危害國家安全的舉動，被要求披露受害者資料。他坦言，「會唔會有日無法無天到發生呢啲事情，唔敢畀答案你。」

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