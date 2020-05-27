居警察宿舍女子涉販毒罪　控方申請撤控　裁判官不認同但尊重決定

居於警察宿舍的女子，涉嫌在郵局領取一個內藏近3公斤「K仔」毒品的包裹後被捕，該些毒品價值達2百萬元，女子後來被捕並被以販毒罪，案件早前在沙田法院再提訊時，控方申請撤控，裁判官拒絕，惟案件再提訊時，律政司維持原有決定，並稱認為未能達致合理定罪機會而撤控，裁判官最後接納控方決定，准被告撤銷控罪，但表明並不同意。

女被告高可晴，22歲，原被控於去年12月12日，在沙田顯徑邨顯徑郵局側門外，販運2.96公斤俗稱「K仔」的毒品。

律政司的代表在庭上稱，小心檢視所有證供後，認為證明被告知道包裹內藏毒品的證據薄弱，未能達致合理定罪標準，故維持撤控決定。

裁判官鄧少雄指被告在警誡下，曾稱有一不知名男子指示她收件，她覺得包裹「似係毒品」，認為案件或應交由陪審團決定。惟控方仍堅稱檢視所有證據後，認為沒有足夠證據顯示被告知包裹內藏何物，認為無法達致合理定罪標準。

裁判官又明言並不同意，惟這是律政司作的獨立決定，法庭亦應該尊重，最後批准控方撤控的申請。

在香港現行的法律制度下，律政司擁有絕對的檢控權，法庭雖具有監察職權，但在三權分立的原則下，法庭只能提出意見，無權介入最終的檢控決定。

案件編號：STCC 4518/2019