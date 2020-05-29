12.6億助自資院校開創意產業、專職醫療課程　料最少資助30項課程

政府去年《施政報告》提出涉12.6億元的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦切合市場需要、但成本高昂的特定副學位或學士課程。 教育局今（29日）向立法會提交文件，公布相關計劃的申請細節，計劃主要資助資訊科技、物流、創意產業、工程和專職醫療等課程，合資格院校每輪最多遞交兩個課程申請，預料資助最少30項課程。不過，計劃不適用於八大資助院校的附屬部門。

政府去年《施政報告》提出涉12.6億元的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦切合市場需要、但成本高昂的特定副學位或學士課程。（資料圖片）

主要資助職業專才教育課程及專業為本的學士學位

根據教育局文件，「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」涉及12.6億元非經常性撥款，將會主要資助兩類人力資源需求殷切的自資副學位或學士學位課程，分別是職業專才教育課程，例如資訊科技、物流、創意產業、工程或建築相關課程，和專業為本的學士學位課程，如專職醫療課程，預計金額可資助最少30項課程。

局方指，留意到自資院校基於財政上的限制，難以發展某些成本高昂的課程，例如物理治療課程，或須在初期投資數千萬元，故希望藉計劃為院校提出針對性的支援。有關計劃會涵蓋課程與教職員發展，以及改善校園設施的措施，但不包括擬用作興建永久校舍、興建學生宿舍等。

公大是合符申請資助計劃的院校之一。（資料圖片）

八大院校附屬院校不符合計劃資格

公大、根據《專上學院條例》（第320章）及《教育條例》（第279章）註冊的專上院校可申請，惟文件表明公帑資助院校及其附屬自資部門不合資格，除非相關院校已為過渡至第320章下的架構訂定具體計劃並作出承諾，完成第320章註冊後，其獲批項目方可獲發資助。

計劃預計每年接受申請一次，每次合資格院校可提交最多兩份課程建議書，每份資助上限為4,200萬元。由於款項未必全數資助獲批課程，故院校須承諾在項目核准期限內及其後，承擔獲批課程的所有其他費用，並會連續招收不少於指定屆數的學生。如立法會批出撥款，料將於年底或之前接受申請。

兩位非本地成員酬金每年涉33萬元

另外，政府早前接納檢討自資專上教育專責小組的報告，改組自資專上教育委員會。局方在文件建議，向委員會的非官守成員發放酬金，每名非本地成員每年獲發165,400元酬金，每名本地成員，包括主席，每次出席會議獲發 215元，與教資會相關做法看齊。局方指，就現時兩位非本地成員的每年酬金，估計涉及約33萬元，連同非經常性撥款12.6億元，計劃於今年上半年尋求財委會批准撥款。