港版國安法｜廣告公司自資五位數賣廣告　勉勵港人面對前路

反修例示威、新冠肺炎疫情、港版國安法等影響下，香港人對前路感迷惘，甚至有人想離開香港。有廣告公司一擲五位數的資金，租下150塊巴士站廣告板，傳遞「因為還有人，和你一起尋找答案」的訊息，期盼大家可以留在香港繼續努力。 創作廣告的團隊透露，訊息分開刊在八個不同版面，「分開睇只有問題，睇唔到答案。我哋希望做到喻意係一樣，要大家一齊先搵到答案。」只要有一個人看過廣告感到安慰，他們便覺得是成功。

租全港150塊巴士站廣告板

廣告公司Secret Tour Hong Kong在九龍及新界租用了150塊巴士站廣告板，負責人Stephen Chung表示，今次廣告沒有客戶，目標受眾便是香港人，而租用廣告板的費用達五位數。

至於廣告的完整訊息是「因為還有人，和你一起尋找答案」，但各個字卻分布在八塊不同的廣告板，分開看只是零碎的字元，無法理解廣告的內容。

Stephen表示，當大家單獨看到一個廣告時只能夠看到「是什麼理由，讓香港人繼續走下去？」的問題，而答案則要靠大家互相整合才得找出來，「我哋希望做到喻意係一樣，要大家一齊先搵到答案。」

設計廣告的原意是什麼？Stephen說：「人大通過《國安法》立法決定後，同事都覺得好絕望，好多人都講移民」，於是團隊便想創作一個鼓勵港人走下去的廣告，盼大家感受到不同的香港人也在尋找留下的理由，繼續守護香港。

廣告公司Secret Tour Hong Kong在九龍及新界租用了150塊巴士站廣告板賣廣告，拼出「因為還有人，和你一起尋找答案」。

人拼出字元 相信他人陪伴可以成為力量

另一負責人Sammi Chan也認為，相信近日無論是什麼立場的人士也會感到迷惘，不知如何面對未來，「我哋廣告公司平時咁擅長講客戶嘅訊息畀大家聽，咁我哋又有咩想同香港人講呢？」於是他們團隊共15人，用了七日設計出今次系列的廣告。

如果大家仔細看廣告，更可以發現拼湊成不同字元原來是一個人字。Sammi 解釋，用人字是想和應訊息，「因為有人喺邊，好似我哋仲創作廣告係有班理念相同嘅同事喺身邊」，她覺得每個人的走下去理由可能不同，但人與人的陪伴是一股重要的力量。

花費五位數字，期望有什麼迴響嗎？Sammi認為，今次廣告與平時的商業工作最大不同是不追求接觸人數，「重點並非幾多人睇過個廣告，只要有一個人睇完感到安慰都足夠。」