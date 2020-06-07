本港周六（6日）凌晨天氣惡劣、雷雨交加，天文台更發出2017年以來黑色暴雨警告信號。當天多區水浸變澤國，有水位更深及腰，事發更發現不少行人路上的磚頭被沖毀，亦出現數塊地磚相連「浮起」的奇景。 有意見指出，多區水浸是因為政府早前為防示威者掘磚，在多區的地磚之間黏膠水，令雨水未能疏導所致。工程師學會前會長、前土力工程處長陳健碩解釋，水浸的主因，源於入水口被垃圾塞住，與地磚關係不大。不過，他亦指出當地磚黏上膠水，或會令磚下出現水壓，繼而「谷起」上方的磚頭，使磚頭被沖毀。此外，亦有專家指出，石磚地的設計中根本不應黏上膠水。

大雨過後，牛頭角的行人路上一片狼籍，磚頭凹凸不平，已沖毀的磚頭暫以黑色膠袋蓋住。（孔繁栩攝）

觀塘區磚頭凹凸不平 尚待維修

在6月6日凌晨，本港閃電不斷，整晚雷雨交加，本港境內雲對地閃電次數超過1.4萬次。至凌晨2時55分，天文台改發黑色暴雨警告信號，全港多區水浸。當晚觀塘及黃大仙區更是重災區，在上午2時45分至3時45分期間，雨量分別達54至105毫米及80至105毫米。

記者今日到觀塘區視察，行人道上的磚頭變得凹凸不平，被沖毀的磚頭以黑色膠袋蓋住，附近亦設圍欄。至於當晚水浸嚴重的觀塘道行車隧道，至今已回復正常，有清潔工在附近清理淤泥。

6月6日凌晨黑雨情況

前土力工程處長：磚頭貼膠水難致水浸

今次水浸情況嚴重，工程師學會前會長、前土力工程處長陳健碩表示，本港的排水系統經過精密設計，容量絕對足夠應付大雨，問題在於路面的去水渠位被垃圾阻塞，「主要係垃圾，樹葉可能都沖得走，但膠袋最麻煩。」

至於磚頭黏膠水，會否令水浸惡化？陳健碩說，磚頭下的沙粒的確可以疏導雨水，但在疏導雨水中的比例不多。他解釋，在一般城市中，九成以上雨水可以在地面透過去水渠排走，滲入泥層僅少於10%。因此，即使磚頭未有痴膠水，沙粒只能滲走小部份的水份，對水浸並無影響，問題在於水渠淤塞，當遇上特大雨量時，令雨水無法排走。

浮磚因磚頭黏膠水

但他亦指出，當磚頭黏上膠水，或可能是導致「浮磚」的原因。他說，若雨水進入磚下的沙粒，或會造成水壓，繼而「谷起」上方的磚頭，「如果唔係痴咗膠水，水壓可以係罅隙散到。」

水壓致「浮磚」 磚地本不應加膠水

香港管綫專業學會前會長黃敬說，近來政府部門在磚頭之間黏膠水，但部份位置可能未有黏上，當雨水進入後，便沒有空間流走，形成水壓，「水本身有浮力…去到某一個力度時，可以將成個地面翻開。」他強調，磚地的設計中，並不應黏上膠水。

至於石屎路同樣密封，為何沒有相關情況？黃敬解釋，在鋪石屎前，工人會先放置大膠布，然後再放鐵網及石屎，「啲水正常唔會反上石屎度，會係膠布底走咗。」

事隔一天，觀塘的渠道中仍然有積水留下。（孔繁栩攝） 水浸因清潔不徹底 理工大學機械工程學系前工程師盧覺強則同樣認為，由於渠口清潔不徹底，才會使去水道淤塞，繼而做成水浸，甚至有機會令磚頭下的沙石鬆脫，使磚頭浮起並沖毀。

路致署：加固路磚不影響公共道路排水

路政署回署查詢時指，加固路磚行人路並不會影響公共道路的排水， 雨水是透過有斜度的路面流往路旁集水溝，經地下排水渠道排走。發言人亦指，自昨天（6日）清晨暴雨過後，已派員跟進公共道路受損，就觀塘區數處地點中，現已安排承建商清理及臨時圍封受影響位置，並盡快維修受損路面。