修例風波一周年｜示威疫情夾擊　9歲童、小學教師皆情緒受困

過去一年，本港社會政治與民情歷盡跌宕起伏，先是持續約半年的逃犯條例修訂引起的示威衝突，至今年初起新型冠狀病毒肺炎疫情來襲。當疫情緩和，5月底全國人大會議通過「港版國安法」及臨近修例風波一周年，示威衝突重現。 有精神科醫生表示，受到示威與疫情夾擊，求診人數較往年略增，有9歲幼童未能擺脫警民衝突場面的驚恐，再因各國有大批新冠肺炎患者死亡而處於恐懼中，焦慮得不停洗手；一年以來，有病人的情緒爆發點始於今年2、3月疫情嚴峻，也有源自對「港版國安法」的擔憂。

2、3月為求診高峰期

香港精神科醫學院副院長、精神科專科醫生林美玲受訪時表示，去年中至年底，求助人大多受困於反修例事件；至今年初有新型肺炎疫情，2、3月時受疫情影響而求診的人數為高峰；至疫情漸緩後，由於「港版國安法」實施如箭在弦，再有示威集會出現，故近日亦有新求診個案與國安法有關。

求診的人當中，涵蓋小學生至成人等不同年齡層。林美玲透露，其中一名9歲小學生，於去年7月21日與家人在上環吃飯，駕車離開時遇到一批示威人潮湧出馬路並截停車輛，9歲童之後變得精神緊張且難以入眠，憶述見到有人拔鐵枝，對此感驚恐。在繪畫治療時他亦不時畫出很高的水馬，以及爭吵的人群。

不過該9歲童的情緒爆發是在新型肺炎疫情之後出現。疫症在本港出現初期，男童的父母與其他港人一樣需四處「撲」口罩，男童形容似「打仗」，加上在電視新聞見到外國染疫死亡的人數眾多，「一車車咁運走死人」，種種氛圍及畫面令其患上焦慮及強迫症，易因小事而大發脾氣，停課在家中亦無法自制地不停洗手。

林美玲透露，「Care4ALL」計劃求助人較多是青少年，300宗求助個案有98人獲轉介至精神科專科跟進治療。（資料圖片／李孫彤攝）

小學女教師憂警員兄安危 睹新一波示威致情緒爆發

政見不同亦是一年來常見的情緒問題根源。有求助女病人透露，其兄長是警員，需不時在示威現場執勤，她對兄長安危感擔憂。女患者擔任小學教師，與同事及其他親戚的政治立場不同，後輩對其不聞不問，家族飯局亦未獲邀出席，她有感處處被孤立，惟一直無求醫。直至今年母親節當日，反對「港版國安法」的示威爆發警民衝突，令她壓抑已久的情緒重臨，感人生無意義而求助。

除此之外，有曾參與示威的大專畢業生因一同示威的朋友被捕、有朋友逃亡到台灣、加上自己因疫情影響而失業，種種因素令情緒低落；有高中生在港版國安法的相應決定公布後，憂自己過往在社交網站批評政府的言論會遭秋後算帳，擔心至失眠故求助。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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去年8月至今接300宗求助 三分一轉精神科專科醫生跟進

林美玲表示，精神科醫學院去年8月起為協助受社會事件所困而推出的「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃，推出10個月以來共收到300宗求助，以青少年較多，當中98人獲轉介至精神科專科醫生跟進治療，當中大部份求助均與社會事件有關，因應社會仍有需要，計劃已延長至今年年底才完結。 她形容示威與疫情夾擊是一波未平、一波又起，加上香港需面對疫情引發的經濟下滑環境，預料港人的情緒困擾或「yet to come」（尚待來臨）。

林美玲又稱，她臨床所見，以往小學生求助個案大多涉及家庭或學校因素，惟去年的求助則多與社會事件有關，她提醒家長應留意子女有否睡得不好、常發惡夢、突然變得「黐身」、精神非常緊張等現象，以盡早察覺不妥並求醫。她又指小學生已有能力理解他人的情緒，不應低估小朋友的情緒反應，若小朋友受影響，應盡量避免讓其接觸到一些相關的畫面。家人朋友之間即使立場不同，亦應避免使用仇恨語言。