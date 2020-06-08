擴展光纖網絡覆蓋計劃　料明年完成惠及235條鄉村涉12萬村民

近年政府積極推動智慧城市，立法會今日（8日）舉行資訊科技及廣播事務委員會會議，政府當局向議員簡述計劃的推行進展。商務及經濟發展局常任秘書長（創意產業）梁卓文指，期望光纖擴展至偏遠鄉村後，固網商開放一半容量讓新的競爭者提供更低的價錢。會議中亦提到今年第四季將推出「智方便」平台，屆時市民能以APP申請公屋住戶電子服務、駕駛執照續期。

計劃把現有光纖主幹網連接至南丫島、長洲和坪洲，料預計惠及九個偏遠地區如塔門、吉澳、鴨洲等。（盧翊銘攝）

立法會財務委員會在2018年批准以7.7億元撥款，擴展光纖網絡覆蓋至偏遠鄉村的村口。政府當局指，其中兩個項目為額外鋪設海底光纖電纜，把現有光纖主幹網連接至南丫島、長洲和坪洲，料預計惠及九個偏遠地區如塔門、吉澳、鴨洲等，共235條鄉村約12萬的村民。

資助計劃於2019年透過招標批出六個項目，其中五個由環球全域電訊有限公司及香港電訊有限公司投得，餘下一個在修訂後於今年1月重新招標，料中標者將於今年展開工程，並於2021年起分階段建成。

為引入市場競爭，中標者須開放光纖網絡至少一半的容量，給予其他固網商免費使用，並規定價格與市區寬頻相近。梁卓文指，消費者得益最為重要，期望光纖建成後開放一半容量，引入新的競爭者提供更低的價錢，「過程入面令冇中標嘅固網商，可以喺同一地方競爭，政府送佢一程到村口，而家咪大家一齊喺村口爭囉。」

「智方便」推出後，屆時市民能以三個方式登記。（立法會文件提供）

「智方便」平台第四季推出 屆時無須排隊續駕照

會議中亦提到，今年第四季將推出「智方便」平台，系統開發預算開支為1億1,200萬元。市民能以數碼身分在網上交易，將可用於23項常用政府網上服務，包括申請公屋住戶電子服務、駕駛執照續期、求職登記等。當局預計到明年中，將擴展至110項政府網上服務。而平台亦會啟用「填表通」服務，預先儲存常用個人資料後，在處理不同申請表格時，無須重複填寫資料，同時可接收個人化提示，提醒繳付電子差餉地租和續領車輛牌照等。

「智方便」推出後，屆時市民能以三個方式登記，包括下載APP拍攝身份證和自拍照登記，或到體育館、圖書館等政府場地的自助站登記，亦能到「智方便」登記服務櫃位。當局又指毋須擔心私隱外洩，又指一直遵循《個人資料（私隱）條例》，身份證照片及自拍照會在核實身分後即時刪除，而登記時提供的其他資料亦只會由用戶管理之用。