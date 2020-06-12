新冠肺炎｜跑馬地沙田馬場周一重開　供海外投注　場外投注續暫停

隨著疫情漸趨穩定，馬會今日（12日）宣布，下周一至周五（6月15至19日），在上午10時至下午6時30分開放沙田及跑馬地馬場，以及恢復容許公眾入場，下周一只限投注戶口存款或提款等服務，下周二起就可投注在英國舉行的五天雅士谷賽期，並會提供有限度顧客服務。此外，馬會提醒，場內不會提供本地賽馬及足球投注服務，六合彩獎券也會繼續暫停。

馬會今日（12日）宣佈，下周一至周五(6月15至19日)，在上午10時至下午6時30分開放沙田及跑馬地馬場。（資料圖片）

另外，馬會於2月4日因疫情爆發，即時關閉全港101間投注站，其後部分投注站重開，其後因疫情翻覆而又再全部關閉；根消息指，馬會會因應下周港府公布的限聚令安排更新，適時重開投注站予市民作相應服務。

馬會提醒，兩所馬場只限投注英國賽馬，兌換現金券或中獎彩票、投注戶口存款或提款、開設或重啟投注戶口、轉帳設定，不會有賠率顯示，不接受足智彩投注，以及六合彩獎劵也會繼續暫停，但會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務。

所有場外投注處將繼續暫停服務。（資料圖片）

另外，所有人士入場前須接受體溫檢查，並在場內佩戴外科口罩，馬場入口及投注大堂會提供酒精搓手液；馬場會限制同一時間內的入數入場，並將實施特別措施以確保適當的社交距離，使用服務後亦須離開馬場，以避免場內聚集大量馬迷，兩個馬場的停車場將不會開放，顧客可利用公共交通工具前往馬場，

所有場外投注處將繼續暫停服務。