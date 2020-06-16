疫情打亂海外升學部署　城大增設獎學金搶博士生　最高可達156萬

受到新冠肺炎疫情影響，各國實施出入境管制，打亂不少學生海外升學部署。繼港大早前增設博士獎學金後，城大今日宣布設立博士生獎學金，吸納獲全球頂尖院校錄取，並擁有優秀學術表現的博士生，將適用於2020/21學年入學，獎金總額最高可達156萬元。

繼港大早前增設博士獎學金後，城大今日宣布，2020/21學年設立博士生獎學金，吸納獲全球頂尖院校錄取，並擁有優秀學術表現的博士生，獎金總額最高可達156萬元。（資料圖片）

城大今日公布，獲捐款人資助，增設「校長博士生獎學金」，資助全日制博士生攻讀城大博士課程，進行與科學、科技、工程或數學（STEM）領域相關的研究項目。獎學金得主最高可獲港幣156萬元，修讀四年博士課程。

每名攻讀全日制四年博士課程的獎學金得主，每月可獲獎學金港幣26,600元及城大資助一半、即每月約3500多元學費。此外，如學生在本港以外的國家或地區進行與研究相關工作，可申請每月港幣8,000元的交通津貼，申請上限為12個月。

7月15日截止申請

而申請獎學金的學生須已獲全球頂尖院校錄取修讀博士課程，但未接受錄取；或擁有優秀學術表現、科研能力或潛能、溝通與人際關係技巧，以及領導才能。獎學金截止申請日期為今年7月15日，並將於2020/21學年入學。

根據立法會財委會文件提供的臨時數字，2019/20學年有1326人修讀博士課程，當中最主要為內地生，有約1,011人，佔比達76.2%，18.1%為其他非本地生，僅5.7%為本地學生。