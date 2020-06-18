未能入機場用膳咬傷女保安　無業女被裁罪成　求情稱患抑鬱願賠償

機場去年受修例運動的示威活動影響申請了禁制令，只准工作人員及離境旅客入內。一名女子卻堅稱要入機場內「食嘢」，欲強行進入時涉咬傷一名女保安，案件昨在西九龍法院審理，裁判官梁少玲今（17日）作裁決，認為證人聲稱被咬的證供，與醫療報告及傷勢照片相符，裁定被告罪成。辯方透露被告曾任職投資銀行，現在無業，患有抑鬱症，案發時或受病情影響，並願意賠償女保安醫藥費。裁判官把案押後至下月2日判刑，以索取被告的感化報告及社會服務令報告，被告准繼續保釋。

被告盧加敏疑為入機場「食嘢」而與女保安爭執。(資料圖片)

女被告盧加敏（59歲，無業）被控一項襲擊致他人身體傷害罪，指她於去年8月14日，在香港國際機場二號客運大樓6樓非禁區位置的G出口機場保安人群管理控制站，襲擊並對女子尹艷雅身體造成傷害。

醫療報告證事主曾被咬

梁官裁決時指事主尹艷雅雖然有部份口供前後不一，如尹未能確定是否有向被告提及禁制令；在庭上作供稱被咬約20秒，但證供卻稱是3至4秒；及被告用背脊壓向另一女保安說法，均有出入。但尹堅稱曾遭被告咬傷，而醫療報告及傷勢照片亦支持其說法。雖然尹的證供未能完全信納，但相信尹確曾被咬到。

另一名姓梁女保安雖然也供稱未有目擊咬人情況，但她稱聽到尹叫「放口」，及看到事主手腕的傷痕，故亦接納其口供，同時亦相信姓梁的女保安曾向被保解釋禁制令的情況。

被告辯稱自衛不可信

相反被告自辯時稱只知一號客運大樓已實施禁制令，但仍相約朋友到機場用膳。又稱無人告知她二號客運大樓同受禁制，惟裁判官認為，保安要求她出示登記證，被告理應聯想到該處屬禁制令的範圍，也應清楚明白保安是想攔阻她，而非襲擊或禁錮，認為被告聲稱自衛說法不可信。

或因情緒不穩而犯案

辯方求情指被告初犯，患有抑鬱，或因情緒不穩而犯案。她願意賠償醫藥費，雖然否認控罪，但也展示了若干悔意。辯方又透露被告以往曾在投資銀行任職財務經紀，獨力撫養一子，並要照顧年老的雙親，望法庭判處感化令。

裁判官指醫療報告及照片均支持事主尹艷雅(圖)聲稱被咬的說法。(資料圖片)

曾透露想光顧食肆否則會不開心

被告今早因遲起床而遲到半小時，法庭不接納其理由，但因遲到時間不長，故未有充公保釋金。據了解，被告曾指希望光顧機場內的何洪記雲吞麵，否則她會不開心及抑鬱。

案件編號：WKCC3419/2019