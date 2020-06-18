英華書院學生唱《榮光》、叫涉港獨口號　校方指嚴肅跟進

反修例示威未完全平息，周一(15日)民陣呼籲全城穿黑衣及掛上白絲帶，以悼念一年前於太古廣場墮下的梁凌杰。英華書院有數十名學生，當天亦趁小息時到操場合唱《願榮光歸香港》，有學生又高叫口號「光復香港、時代革命」、「香港獨立、唯一出路」等，據網上片段可見，當時有教師在場但未有干預。 校方其後在網頁指出，對該等行為及做法並不認同，強調當天有老師嘗試從旁勸止，已作嚴肅跟進及了解。 教育局指，十分關注再次有學生作出上述行為，並已就事件聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進事件，包括與家長保持緊密溝通及按校本訓輔機制跟進學生的問題，並向局方提交報告。

有數十名英華學生於周一(15日)趁小息時到操場唱反修例歌曲以及叫口號。(網上截圖)

事件發生後，有學生家長致函校方投訴。校方在網頁回應指，學校對日前在校園內的行為及做法並不認同，重申校方一直秉持「政治中立」原則，重申反對任何鼓吹「港獨」口號和言論，當天事件發生已有老師嘗試從旁勸止，及後立即已按校本的訓輔機制作出了解及嚴肅跟進，並向所有學生及家長發出通知再作提醒。

英華又指，未來繼續以校本訓輔方式，與家長保持緊密溝通，同心合力守護這個「青年之家」。校方又期望學生專心學習，明辨是非。

校方於網頁發聲明。(英華書院網頁截圖)

教育局指，任何「港獨」主張或活動均不應在校園出現。發言人重申，學校必須緊守崗位，防止有個別團體／人士在校園內宣揚「港獨」，保障學生免被誤導而參與鼓吹違反《基本法》或其他違反法律的活動。教育局亦重申，學校是學生學習的地方，任何人士均不應利用學校作為表達政治訴求的場地。

教育局十分關注再次有學生作出上述行為，並已就事件聯絡有關學校，要求學校嚴肅跟進事件，包括與家長保持緊密溝通及按校本訓輔機制跟進學生的問題，並向局方提交報告。教育局強調會與學校保持聯繫，要求學校採取措施防止同類事件在校園出現。