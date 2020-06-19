房委會戶外籃球場、足球場明起重開　下周一開放兒童遊樂區

社會新聞
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本港連日來未有新增新冠肺炎本地確診個案，康文署早前宣布免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場等將於明日（20日）起全面重開。

房委會今日（19日）亦指，戶外藍球場、足球場等將於明日重開，而於下周一（22日）起則恢復開放轄下戶外兒童遊樂區。

房委會指，將於明日（20日）恢復開放戶外籃球場、足球場及棋桌，而於下周一則開始恢復開放所有兒童遊樂區。房委會租戶屆時將可以重新使用房委會轄下所有戶外康體設施。房委會將密切留意情況發展，適時檢討以上安排。

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康文署早前亦表示，於周六起全面重開的康樂設施包括免費戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場等。同日起重開的兩個公眾游泳池分別為港島區小西灣游泳池，以及九龍區摩士公園游泳池。

而於下周一（22日）起重開的設施包括收費草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場、投球場等隊際運動設施、鯉魚門體育館的散手訓練場、北河街體育館的搏擊中心，以及免費戶外兒童遊樂設施和交通安全城。下周一亦同時恢復草地滾球場、運動攀登牆等的正常開放安排，以及放寬舞蹈室或活動室的限制設施使用人數。

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