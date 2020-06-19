69歲婦感染豬鏈球菌後發燒求醫　同日死亡　曾處理生豬肉

衞生署衞生防護中心今日（19日）公布，一名69歲婦人感染豬鏈球菌後死亡。她自6月17日起出現發燒，並到仁濟醫院急症室求醫，同日離世。病人在潛伏期內曾經處理生豬肉，她的血液樣本證實含有豬鏈球菌。

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗豬鏈球菌感染的死亡個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，今日正調查一宗豬鏈球菌感染的死亡個案。該名69歲女病人有長期病患，自6月17日起出現發燒，並到仁濟醫院急症室求醫，同日離世。她的血液樣本證實含有豬鏈球菌。初步調查顯示，病人在潛伏期內曾經處理生豬肉。病人最近沒有外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵。

本港於去年10月曾出現感染豬鏈球菌後死亡的個案，涉及一名66歲男病人，他在潛伏期內曾經處理生豬器官。防護中心表示，前年有八宗豬鏈球菌感染個案，去年有三宗，今年至今有兩宗。

接觸未煮熟豬肉產品可致感染

衞生防護中心發言人解釋，豬鏈球菌感染是豬隻的常見傳染病，而人類亦可通過與受感染豬隻或其他動物、未煮熟的豬肉產品直接接觸而感染，可引致腦膜炎，少數情況下會出現敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。適當的抗生素可治療豬鏈球菌感染。

發言人提醒市民，應時刻保持個人及環境衞生，避免接觸有病或因病死亡的豬隻，亦要避免接觸牠們的排泄物及體液。如有需要接觸豬隻或生豬肉，市民應佩戴手套、處理豬隻或生豬肉後洗手，以及妥善消毒和包紮傷口。