渠務署建首條輸水隧道　貫通兩個水塘　助荔枝角禦50年一遇大雨

長沙灣英華街、通州街一帶過往經常出現水浸，渠務署於2005年推出「荔枝角雨水轉運計劃」，以改善水患情況。 計劃包括興建一條接駁九龍副水塘及下城門水塘的「水塘間轉運隧道」，全長約2.8公里，為全港首條貫通水塘的輸水隧道。目的為騰空溢滿的九龍副水塘，以改善荔枝角區的防洪能力，及可應付50年一遇的大雨。 渠務署排水工程部工程師葉浩朋指，工程使用直徑3米的隧道轉挖機，可加快工程效率之餘，亦可減低工程造成的震度及噪音，響減低對周遭郊野公園的影響。

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渠務署打造首條輸水隧道，將貫通九龍副水塘及下城門水塘。（鄭子峰攝）

九龍水塘群共4個水塘，包括石梨貝水塘、九龍水塘、九龍接收水塘及九龍副水塘，容量為290萬立方米；而當中九龍副水塘於2018年至2019年的溢流量分別為291萬及293萬立方米。而下城門水塘的容量為430萬立方米，並自2007年起沒有溢流紀錄。

隧道貫通九龍副水塘至下城門水塘

渠務署於2019年展開水塘間轉運隧道計劃的建造工程，將興建一條長約2.8公里的隧道，貫通九龍副水塘至下城門水塘。隧道的進水口將設於地理位置較低的九龍副水塘，而排水口則在下城門水塘，於九龍水塘群溢流的雨水可經隧道輸送到下城門水塘，而隧道亦會設有智能水閘，監察下城門水塘的容量。

渠務署將用直徑3米的隧道轉挖機。（鄭子峰攝）

騰空九龍副水塘約35萬立方米蓄洪空間

輸水隧道可為九龍副水塘騰出約35萬立方米的蓄洪空間，減少因溢流而流入荔枝角區的雨水排放系統的流量，亦可改善該區的防洪能力，預計可以應付50年一遇的大雨。此外，興建隧道後每年可額外收集約340萬立方米的食水。

渠務署使用直徑3米的隧道轉挖機進行工程，將可增加工程效率，並可減低工程期間產生的震盪及噪音，減少對附近郊野公園的環境影響。此外，轉挖機可以接駁機械臂，在轉挖期間同時建造隧道內壁，縮短隧道建造所需的時間。隧道轉挖機平均每個月可轉挖300米，將於7月開始工程。

渠務署排水工程部工程師葉浩朋稱，受疫情影響，早前隧道轉挖機生產過程受阻，正相討額外措施追趕進度，估計完工日期未有受影響。（鄭子峰攝）

渠務署排水工程部工程師葉浩朋稱，受疫情影響，早前隧道轉挖機生產過程受阻，正相討額外措施追趕進度，估計完工日期未受影響。他又指，英華街、通州街一帶以往常有水浸發生，於2012年啟用荔枝角雨水排放隧道後，已改善有關情況。

「荔枝角雨水轉運計劃」由渠務署於2005年7月制定，包括建造荔枝角雨水排放隧道與水塘間轉運隧道計劃。荔枝角雨水排放隧道於2012年啟用，而水塘間轉運隧道則預計在2022年完成，造價約12.2億元。