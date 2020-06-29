佛教林炳炎紀念學校年花十萬引入「大笑瑜伽」課　助學生開懷抗逆

「百事從心起，一笑解千愁。」位於荃灣的佛教林炳炎紀念學校，為小六生送上一份特別的畢業禮物，希望透過「大笑瑜伽」，助他們減壓，提高抗逆力適應升中。 校方解釋，疫情下停課數月，不少小六生既擔心學習進度，又憂慮升中事宜，個別學生更因與父母長期共處，出現溝通問題而感到壓力，故復課後雖只能半日制上課，校方仍安排「大笑瑜伽」活動，希望準畢業生可學到簡單的呼吸及調節心情方法，遇逆境時保持正面思維，積極面對難題。 而該校計劃明年斥資約十萬元，將「大笑瑜伽」擴至全校師生及家長，營造愉快校園。

位於荃灣的佛教林炳炎紀念學校，本月為小六學生安排了兩節、共兩小時的「大笑瑜伽」體驗課。（鄭子峰攝）

「嚎！嚎！哈哈哈！嚎！嚎！哈哈哈！」一班小六生靦腆地跟著「大笑瑜伽」導師的指示，學習發出不同聲音，一起練習呼吸及大笑，再扮演獅子、小雞等動物，不消半小時，大部分同學明顯比初時投入，更有戴著口罩的小男生笑得滿臉通紅地「吼」向身邊同學，惹得本身一直撓著手旁觀的另一男生，大笑起來，舉起手扮獅子回應：「吼！吼！吼！」

在旁觀看著同學笑得開懷的候任校長李玉枝，亦笑著走進同學堆中，加入扮演獅子。

+ 11 + 10 + 9

「大笑瑜伽」動作簡單適合學童放鬆減壓

位於荃灣的佛教林炳炎紀念學校，本月為小六學生安排了兩節、共兩小時的「大笑瑜伽」體驗課。李玉枝解釋，當初從新聞聽聞「大笑瑜伽」後，參加了體驗課，認為動作簡單，適合學童放鬆減壓，故有意引入學校，希望同學將「笑」變成習慣，減低負面情緒：「將笑的種子播在小朋友內心，學到放鬆、開懷，積極面對難題。」

左起為佛教林炳炎紀念學校副校長梁澤光、候任校長李玉枝。（鄧穎琳攝）

畢業小六生率先學習 新學年擴至全校

副校長梁澤光指，原預計活動在本學年內開始，惟因停課而延誤，考慮到小六生快將畢業，校方希望當「畢業禮物」贈予他們，讓他們離校前學習減壓方法。校方另計劃2020/21學年將「大笑瑜伽」列為恆常活動，預計每學年花約十萬元，讓小一至小六生免費在周會、德育課等學習「大笑瑜伽」，每學童每年最少上三堂，而老師則率先在今年暑假體驗。

學生輔導主任陳文寶坦言，疫情下學童長時間被困在家，不少小六生在停課期間透過陽光電話，向老師反映擔心學習進度落後，會影響升中後的適應，而今年遇上教育局更改升中分配學位機制，首輪未獲心儀學校取錄的學生壓力更大。加上大多父母因疫情而留家工作或被放無薪假，親子關係易因管教或溝通問題變得緊張。她相信復課後安排「大笑瑜伽」活動，有助學生放鬆心情。

左起為佛教林炳炎紀念學校的小六女生林韻琪、黃藍。（鄭子峰攝）

小六生：預備升中感壓力 大笑瑜伽有助放鬆

小六女生林韻琪指，停課太久，怕趕不上進度，亦緊張升中事宜，直言初時不認識「大笑瑜伽」，一度因導師要求他們大笑而感古怪，惟適應後十分享受活動，在家亦會邀請媽媽加入：「以前不太懂得放鬆自己，只會聽音樂，有時會因為思考升中之後的學業問題而失眠......但大笑瑜伽可以無條件地笑，開始時可能覺得很奇怪，但之後發現自己開心，會發至內心地笑。」

而小六女生黃藍亦表示，「網課時因不專心或設備問題，回校後要追進度，又要應付升中問題。有時想起心儀中學（首輪）沒取錄我，都會覺得不開心」，她坦言，初時參加「大笑瑜伽」時感到尷尬，但適應後投入其中，感到心情輕鬆了不少。