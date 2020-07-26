新冠肺炎｜憶插滿喉婆婆　東區物理治療師：她用虛弱聲線喚陪伴

病情較差的新冠肺炎患者連日臥床，心肺和四肢功能隨之下降，需在隔離病房接受物理治療。「物理治療對患者而言，更重要的作用是陪伴。」東區醫院高級物理治療師吳家樺接受《香港01》專訪憶述，曾有一個婆婆住在深切治療部單人房，渾身插滿喉管，「當時我入到去，佢同我講單字『陪』，我望一望佢，佢再講一個字，『驚』。我即刻同佢講唔駛驚！」每日定時相見做治療，她已將患者當成朋友，每天在心底暗暗為他們打氣，祝願早日康復。

左起：東區醫院二級物理治療師姚正剛、二級物理治療師陳穎珊、東區醫院高級物理治療師吳家樺。（高仲明攝）

患者心肺功能下降、筋骨關節繃緊、肌肉力量變弱

東區醫院高級物理治療師吳家樺表示，在深切治療部留醫的新型肺炎患者，多數需接受物理治療。她解釋，患者的呼吸不暢順，加上長期臥床，以致心肺功能下降、筋骨和關節繃緊、肌肉力量變弱等。其中長者的情況尤其容易變差，甚至有患者「喺床爬起身都難」。

物理治療師會為患者度身訂造療程，動作針對肺部復康和肢體鍛鍊。肺部復康屬於胸肺科物理治療，包括呼吸練習、拍痰、咳痰、抽痰等；而肢體鍛鍊旨在放鬆筋骨和加強肌肉力量，譬如走路、做拉伸運動等。她表示，治療時間因人而異，大部份患者每天約需一小時。

吳家樺表示，東區醫院在2月底迎接首名需要物理治療的病人。（高仲明攝）

與患者關係融洽 長者會說「掛住」物理治療師

每逢周一至周五，物理治療師進入不同隔離病房，為患者進行治療。吳家樺稱，同事與患者關係融洽，有些長者會說「掛住」某個物理治療師。曾有一名同事服務婆婆多天，有日換上另一名同事替更，婆婆失望問道：「做咩唔見佢呀？佢開小差（擅離崗位）呀？」二級物理治療師陳穎珊說，她逢周五會提醒患者，周末不會提供物理治療服務，但知道有些老人家還是會等待，「望住個鐘，睇下幾時有運動做。」

吳家樺：希望盡可能陪伴患者​

吳家樺深明，物理治療對於新型肺炎患者而言不止是治療，更重要的是陪伴。她猶記得，曾有一個婆婆住在深切治療部單人房，渾身插滿喉管，「啲管有手指咁粗，鼻又有，肚又有」。

婆婆的身體虛弱，聲音沙啞，力氣僅足以吐出單字。

「當時我入到去，佢同我講一個單字『陪』，我望一望佢，佢再講一個字，『驚』。我即刻同佢講唔駛驚！」那段時間，吳家樺每天為婆婆拍痰、做手腳伸展運動，婆婆向她表示「舒服咗」；而她也希望盡可能陪伴婆婆，便替她多做幾款運動。

吳家樺稱，她為婆婆做腳部運動時，需要出力抬起婆婆的腿部上下移動。當時她身穿全套保護裝備，不出一會便大汗淋漓，心裡卻毫不介懷。她表示，已經將患者當成朋友，每天在心底暗暗為他們打氣，「希望佢哋快啲好返啦！」

陳穎珊對於能幫助新型肺炎病人，感到十分高興和榮幸。（高仲明攝）

「拍痰」助嚴重患者康復出院

物理治療除了能重新訓練身體機能，亦能加速患者康復出院。陳穎珊憶述，她曾照顧一名住在深切治療部中年男子，他當時剛剛拔喉，但由於病情進展不佳，醫生打算替他重新使用呼吸機。她當下認為，患者或因濃痰太多，才引致呼吸不暢順。於是她向醫生提議，先為他拍痰、咳痰，如效果不彰再為他重新插喉。「因為插喉好辛苦，而且患者再插返喉都唔知幾耐先出到院。」她為男子進行了一多小時的物理治療，成功令他咳出濃痰。翌日她休假，也請纓回醫院跟進他的情況。結果患者的病情大有改善，不但不需再插喉，更在數天後離開深切治療部，並於兩周內出院。對於能幫助新型肺炎病人，陳穎珊感到十分高興和榮幸。

姚正剛曾於17年前，加入物理治療Dirty Team，照顧沙士病人。（高仲明攝）

東區醫院至今有13名物理治療師曾照顧新型肺炎確診者，當中包括不少經驗豐富的前輩。二級物理治療師姚正剛曾於2003年，以物理治療師身份照顧沙士病人。他想起沙士的情況，仍然心有餘悸。「當年眼見醫護人員受感染，心裡非常憂慮，係硬著頭皮去做。」至於應付新型肺炎疫症，他認為醫院累積了17年經驗，是有備而戰；醫院的指引較清晰，資訊較透明，工作時放心得多。