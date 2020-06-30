巴士調低企位密度要加班次　交諮會：倘加價都屬可負擔範圍

運輸署計劃降低巴士企位密度，由每平方米6人減至4人，並試行讓電動移動工具在規管下可在單車徑行駛。交通諮詢委員會主席張仁良歡迎政府兩項新建議，他指巴士繁忙時段即使有需增加班次及車長，增幅不會超過八分之一，假如將來有需要加車資相信屬可負擔範圍。

交諮會主席張仁良歡迎政府放寬巴士企位密度及規管電動移動工具使用。（孔繁栩攝）

交諮會今日（30日）聽取政府介紹用以調整專營巴士服務班次的參考載客率的修訂建議，以及使用電動可移動工具的檢討。為提升專營巴士服務，並為乘客提供更舒適的巴士旅程，運輸署將修改《巴士路線發展計劃中有關改善及減少服務的指引》內有關車輛／班次調配的參考載客率，採用每平方米站立4人為服務水平基準。視乎專營巴士公司購置巴士及聘請車長的進度，建議將於2021年年中陸續實施。



交諮會主席張仁良表示，委員留意到乘客的出行模式日漸改變，以及他們普遍希望有較舒適的巴士旅程，委員歡迎修改指引的建議，為站立乘客提供更多空間，提升專營巴士的服務水準。

被問到修訂會否額外增加車資？張仁良表示，相信增加班次只會出現於繁忙時段，即使有需增加班次及車長，增幅不會超過八分之一，假如將來有需要加車資，相信屬可負擔圍範。

「電動車加速爬頭複雜，需研究」

近年，電動可移動工具在香港的使用日趨普及，政府建議在妥善規管的情況下，電動個人移動工具和電動輔助單車可在單車徑網絡較完善的地區作短途代步之用。由於電動個人移動輔助工具是殘疾人士及長者的重要出行工具，故應在限速的情況下獲准在行人路上使用。政府已成立跨部門專責小組，負責制訂規管架構，並計劃於2020年下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗。



張仁良歡迎更新法例的建議，一方面為電動可移動工具提供妥善的規管架構，另一方面使規管當局積極接納便利個人出行的新科技和創新發明。

張又表示，委員會關注電動單車裝上馬達後，會否影響其他單車徑使用者，能否在單線行車線上爬頭，「加速爬頭係好複雜」，當中亦有否需要限速，及有否保險問題等，認為安全是最重要，跨部門小組需多作考慮。