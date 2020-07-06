粉嶺車禍死因｜ 警涉設人肉路障釀五車相撞　兩死者被裁死於意外

警方前年在粉嶺公路近九龍坑追截一輛涉超速駕駛的私家車時，涉將其他車輛當成人肉路障，導致5車相撞，其中目標私家車翻側，司機及車上一名乘客不治。死因研訊庭早前展開研訊，死因裁判官周慧珠今（6日）指肇事司機受冰毒影響下駕駛，而路面上其他車輛因應警員示意慢駛並停下，肇事車輛其後猛烈撞上，發生交通意外，兩名死者是死於意外。而死因裁判官又指，案中警員未有如上級期望，自行閱讀《警隊通例》相關章節。裁判官建議警方，積極提醒警員熟讀通例，並要求方在6個月內以書面回覆。

死者鍾逸揚（終年37歲）及張梓豪（終年26歲）於2018年2月11在粉嶺公路近九龍坑發生交通意外，同告不治。鍾為司機，張是坐在他旁邊的乘客。警員郭偉恒指鍾只有過期的學牌，並無正式駕駛執照；法醫則在鍾的血液及尿液驗出冰毒。

交通警駕鐵騎在私家車前慢駛 曾舉手並停下

交通警潘啟泰早前供稱，當日下午5時多在新田公路目賭一架銀色7人車快速行駛，最高速時達150公里，更左穿右插，對其他車輛構成嚴重威脅，有司機因而急剎。他表示當時要高速追捕，亦需兼顧路面狀況，故未有向電台通報銀色車的車速，並指警隊對於截停車輛並無特別指引。

交通警伍日溪就稱，從通訊機聽到潘在新田公路追截私家車不果，繼而自發幫忙。他得知目標車輛將會駛到粉嶺公路，遂打算封住馬會道支路與粉嶺公路的連接位，即九龍坑的位置，以減少粉嶺公路的行車量，讓自己可以安全速度部署。

警方控制台錄音顯示，伍曾說：「我喺九龍坑block晒啲車佢。」庭上亦播放行車紀錄儀片段，可見駕著鐵騎的伍在一輛黑色私家車前面慢駛，期間伍曾經舉手並停下，不久即有另一車從後方撞上來。而事件中，連同伍的鐵騎及目標車輛，共有五車相撞。

交通警稱其他司機或誤解手勢

死因研訊主任形容他似是截停路上其他車輛，而非拖慢行車。伍回應，停車的指示是向上舉手，他當時打橫伸出右手，是示意減速。裁判官則提到，被撞的3名司機李承閔、鄭銘澤及黃志華供稱伍有示意減慢及停車，伍認為司機可能誤解其手勢。

伍否認打算把其他車輛當成路障，以阻攔目標車輛，強調「從來都冇諗過要截停晒粉嶺公路嘅車」。他又堅稱在黑色私家車前面停低，是因伸手示意時失平衡，而非自行故意停下。

伍有意封阻的馬會道支線只有一條行車線，他指若只封一條支線並不需得到上級指示，但不記得警隊就封路有無指引。聆訊主任引用《警察通例》，指他不應在此事件中利用其他車輛阻截目標，伍回應「我同意，而且我都冇咁做。」

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警方律師指「情有可原」

驗屍報告指，鍾的腦部、胸腔出血，頸骨及肋骨也有骨折，當場被診斷死亡；張的盤骨粉碎，尾龍骨「甩骹」，頭皮出現大量深層瘀傷，送院後隨即宣告不治。

高級警司區永樑指，根據《警隊通例》，除非需避免災難性後果等特殊情況，否則警員不應攔截車輛以阻截目標車輛。區稱，揮動右手上下擺動意指慢駛，舉高不動則代表停車，惟同時也需視乎情况。他透露，警隊事後成立檢討委員會，認為指引「基本上行之有效」，但未有最終結論。

代表警務處的大律師則稱，不管截停或慢駛均會發生意外，儘管案中警員做法不明智，但他對於目標車輛的車速及以及司機曾服毒品也一無所知，是以在有限資訊下作出該判斷，冀法庭諒解。裁判官質疑做法鹵莽時，警務處代表回應警員未有想到所有可能性，屬「情有可原」。

案件編號：CCDI-196、197/2018