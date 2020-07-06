新冠肺炎｜衛生署於長沙灣派樣本瓶　居民為安全暫不外出照顧病母

新冠肺炎本地確診個案重現，其中一名新確診41歲女患者居於長沙灣鴻裕大廈。昨日（5日）衞生署人員逐戶派發深喉唾液樣本檢測瓶，並於今早（6日）收集。 有居民表示，因大廈有人確診及未知自己會否不幸染疫，因此未來14日暫不會前往照顧居住附近的家母，無奈下只能讓其食外賣或家妹暫時照顧；又批政府應該公開確診者所住樓層，讓鄰居有所防範。另有送貨工人今才得知要送貨的大廈有人確診，隨即致電回公司，惟未有完成送貨，已連同貨物一同離開。

衞生防護中心今日起一連三日上午8時至11時派員收集鴻裕大廈B座居民樣本瓶。（梁鵬威攝）

送貨工人致電公司後 連人帶貨離開

衞生防護中心今日起一連三日上午8時至11時派員收集鴻裕大廈B座居民樣本瓶，亦有食環署人員在大廈外用高壓水槍洗地，期間只戴口罩。此外，有送貨工人「接單」要送貨上低層單位，從記者口中才得知大廈有人確診，即稱「𠵱家唔係好想上，打電話返公司先」，致電後即連貨物離開。

憂隱形染疫 女暫不前往照顧母親

居民梁太在該大廈居住30多年，坦言大廈有不少劏房，衞生情況不俗，但認為住客有知情權，不滿政府不公布確診者所住樓層及單位。她說，有長期病患、年事已高的媽媽家住附近，因未知自己會否不幸染疫，故未來14日暫時不接觸，只能讓其暫時叫外賣，間中家妹過去照顧，無奈說「做女都希望可以照顧周到」，但目前也沒有辦法。

有在附近學校工作的校工表示，因所住大廈有人確診，故暫時停工，直至檢測結果是陰性才上班。她稱目前只能順其自然，而自己平日會注意清潔及防疫，出入按電梯按鈕及門柄時也用紙巾相隔，加上大廈外圍正在維修，故長期關上窗戶，相信感染風險較低，暫時沒有撤離打算。

梁太說，有長期病患、年事已高的媽媽家住附近，因未知自己會否不幸染疫，故未來14日暫時不接觸。（梁鵬威攝）

有居民如常上班

有男街坊認為，政府應採取更嚴格的防疫措施，「唔可以畀佢哋周圍走㗎嘛。」被問及今次確診案例會否影響他或其家人的日常工作，他指家人的工作如常，「公司知道㗎啦 ，不過都係照常返工，等檢測有結果再算。」

另一位女街坊表示，確診案例對她的日常生活沒有太大影響，公司亦知道她所住大廈有確診案例，但她依然照常上班。被問及是否有加強日常清潔消毒措施，她亦認為一切照常即可。