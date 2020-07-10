旅遊業四公會聯合請願　要求抗疫基金專款專用　落實支援從業員

工聯會屬會香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會今日（10日）下午到政府總部請願，反映旅遊業抗疫基金支援從業員實施過程中不公平情況，要求基金專款專用，落實支援從業員。特首辦派代表接信。

香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會今日下午到政府總部請願。（黃穎津攝）

有關政府第二輪防疫抗疫基金支援旅遊業僱員及自由工作者的導遊、領隊專項，撥款尚有結餘2.6億元，工會認為基金當初是專為支援旅遊從業員而設，但對於有旅行社東主要求將餘款平分予各旅行社，旅行從業員對此感到憤怒。

抗疫基金申請門檻高 旅遊從業員硬食高額手續費

「對我哋好唔公平。」從事導遊17年的李小姐直言。由於基金申請條件限制，從業員需提供曾受僱旅行社工作證明，但在去年反修例運動及今年新冠疫情打擊下，不少旅行社因此結業，讓李小姐無法取得相關文件，「1蚊都攞唔到。」

有30年旅遊從業員經驗的羅小姐表示，指有旅行社東主藉為員工提供工作證明收取高額手續費。「啱啱先收到15000元，就要先俾12000元手續費，下一期（款項）仲要唔知幾時先收到！」

梁芳遠提出希望政府合理彈性處理從業員申請，降低抗疫基金申請門檻，專款專用，支援從業員渡過難關。（黃穎津攝）

工會促政府降低申請基金門檻 支援從業員渡過難關

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，旅遊業在反修例運動與疫情衝擊下已大受打擊，從去年6月起，旅行團便已減半，12月開始「就已經係0」，政府政策不應再傾斜商家，形容要求平分2.6億的旅行社東主是「乞兒兜裏搶飯食」。她提出希望政府合理彈性處理從業員申請，降低抗疫基金申請門檻，專款專用，支援從業員渡過難關。其後有特首辦代表接收請願信。