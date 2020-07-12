慈正邨居民指疫情如社區大爆發　街坊增購餸菜減外出促全邨驗病毒

本港新冠肺炎確診個案飆升，昨日(11日)新增28宗確診及33宗初步確診個案，累計1,432人染疫。慈雲山慈正邨正安樓、正遠樓及正康樓，均出現確診或初步確診個案。有正安樓居民反映，他今日(12日)向保安員查詢，會否獲發深喉唾液樣本瓶，對方卻稱未清楚安排。 居民批評，現時慈雲山及慈正邨均出現社區大爆發情況，當局後知後覺遲未推出措施應對，區內長者人口甚多，擔心一旦疫情蔓延，後果十分嚴重，促當局為慈正邨所有居民安排病毒檢測。

昨日（11日）新增的確診和初步確診個案中，至少有8名患者在慈雲山居住或工作，當中至少4人為慈正邨居民。（張浩維攝）

昨日新增的確診和初步確診個案中，至少有8名患者在慈雲山居住或工作，當中至少4人為慈正邨居民。其中一名27歲男子住在慈正邨正安樓，為駐守深圳灣口岸的署理高級入境事務助理員。正安樓另一名48歲女子昨初步確診，同邨正康樓亦有一對夫婦確診。較早前同邨的正遠樓亦曾出現本地確診個案 。

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居民人心惶惶 斥當局後知後覺

居於慈正邨正安樓的陳先生表示，擔心區內疫情發展，並直言情況已引起居民恐慌，人心惶惶，「搬得到我都想搬，但搬唔到」。他表示，慈雲山人口密集，但未見當局有任何措施或行動。今日下午，他曾向保安查詢會否向正安樓，派發深喉唾液樣本瓶，但對方表示仍未清楚安排。

陳先生認為，現時情況有如社區大爆發，居民難獨善其身，今日才見有人在大廈外清潔洗地。他批評，政府後知後覺，建議當局為所有慈正邨居民，派發深喉唾液樣本瓶安排病毒檢測，避免疫情在社區蔓延。他又指，區內老人家甚多，一旦疫情蔓延，後果十分嚴重。

同樣居於正安樓的陳先生，與妻子今日下午外出買餸。他們表示，會盡量減少外出，今日打算一口氣採購3日至4日的份量，降低受感染風險。陳先生又說：「我哋只能夠靠政府，無辦法。」

葉女士居住的正遠樓，同樣有確診個案。葉女士說，原本今早已買餸，但因擔心區內疫情發展，將減少外出，下午會到慈雲山中心及街市多買餸菜，準備夠２至３日份量。她表示，今日才獲悉衛生署會向正遠樓居民派發深喉唾液樣本瓶，稍後時間會領取及交回檢測。

被問及會否考慮轉到慈雲山以外地方買餸，葉女士說，其他地方距離十分遠及不方便，會留在慈雲山購買。

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