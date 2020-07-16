新冠肺炎｜檢疫中心突暫停親友送物資　民安隊：防病毒帶出帶入

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，各個檢疫中心使用率回升。然而有讀者向《香港01》反映，今日（16日）打算運送物資予在駿洋邨接受檢疫的親友，卻被民安隊拒絕並趕離該處，對此大為不滿：「入面咩都唔夠，想送嘢又唔得。」對此感到十分無奈。 民眾安全服務處回覆指，由於過去多天本地疫情日趨嚴峻，為了有效控制疫情，檢疫中心有必要提高預防感染的風險處理，以防病毒帶出或帶入檢疫中心。民安隊指，檢疫中心已於7月14日發出通告，通知入住檢疫中心的人士，如屬非必要的物資，要暫停安排親友送往檢疫中心，檢疫中心會酌情處理有逼切性和實際需要的物資。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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讀者李小姐共有五名親人因與慈雲山群組有關，由周二（14日）晚起分批入住駿洋邨，惟他們稱單位內「咩都缺，食物又無味，好似坐監咁。」其親人又投訴單位內沒有冷氣，只有風扇，「熱到瞓唔到，無病都變有病。」故李小姐今日（16日）到駿洋邨外，打算為他們送上冷水、調味料及毛巾等物資。

然而李對《香港01》表示，剛到達檢疫中心封鎖線即被民安隊攔截，並拒絕為李小姐送物資予親人，她引述民安隊隊員指「以後都唔准再送物資」，其後被趕走。她坦言是第一次運送物資，對於「食閉門羮」感到十分無奈，「入面咩都唔夠，想送嘢又唔得。」

（資料圖片／盧翊銘攝）

李小姐親人亦向檢疫中心內的民安隊成員反映，獲回覆指由今個月周二起已不可再由外面親友運送物資，惟其親人不滿入檢疫中心時派發的單張仍指可由親友送贈物資，批評造成混亂。

翻查資料，今年2月郵輪鑽石公主號乘包機返港港人，以及今年3月湖北返港者亦可由親友送上物資。

民安隊：7.14起不次帶物資入檢疫中心

民安隊回覆指，由於過去多天本地疫情日趨嚴峻，為了有效控制疫情，檢疫中心有必要提高預防感染的風險處理，以防病毒帶出或帶入檢疫中心。民安隊指，檢疫中心已於7月14日發出通告，通知入住檢疫中心的人士，如屬非必要的物資，要暫停安排親友送往檢疫中心，檢疫中心會酌情處理有逼切性和實際需要的物資。