新冠肺炎｜明專護理學疫情停臨床實習　新學期困難更大將提早開學

明愛專上學院護理學畢業生今年在疫情下畢業。因應疫情影響，最後6個月的臨床實習被取消，學生改為利用校舍內的模擬練習系統，練習應對不同病人需要。該校健康科學院院長陳磊石表示，應屆護理學畢業生，透過模擬練習，加上過去4學年的實習機會和學護臨時職位（TUNS)經驗，有信心學生具足夠能力應付醫院工作。 陳磊石又認為，來年升讀5年級的學生，比應屆畢業生面對更大難題。原先暑期實習機會因疫情而取消，校方下學期將提早開學，會先教授可運用網上教學的書面知識，以配合於疫情緩和時，盡快恢復實習。

學生透過模擬系統學習應對不同病人。（馬煒傑攝）

取消實習改為透過情境模擬系統彌補

疫情持續爆發，學校課程進度大受影響。明愛專上學院的護理學院，原安排護理學生於5年級的最後半年，到各醫院接受臨床實習。惟今年受疫情影響，實習計劃早於2月3日被中止。一般情況下，學員會接受最少1,400小時的臨床實習訓練，但今年則因應疫情削減兩成至1,120小時，該校改為透過情境模擬系統，助學生練習應對不同病症病人，彌補未能參與臨床實習的經驗。

陳磊石認為，今年雖然受疫情影響，但對畢業生質素仍有信心。 （馬煒傑攝）

情境模擬系統訓練輔助 應屆畢業生水平與以往相若

陳磊石指出，該校的模擬系統可以模擬大量真實個案情境，訓練學生應對不同病例情況，加上模擬情境當中，可加入一些如休克等特殊情況，加強學生應變能力。同時間，學院亦有邀請真實病患者到學院，訓練學生的問症能力。

陳認為，今屆畢業生受疫情影響，臨床實習訓練時數未達以往的1,400小時，但配合情境模擬訓練，再加上2至4年級參加學護臨時職位（TUNS)及過往的實習經歷，有信心畢業生質素與以往分別不大。

學生透過模擬系統學習應對不同病人。（馬煒傑攝）

實習多做基本工作 模擬系統有不同得着

應屆護理學畢業生黃志婷表示，學生接受情境模擬系統訓練，比真實臨床訓練理解更多不同病症病人情況，「醫院係控制唔到面對咩病人」。同樣今年畢業的何卓賢也認為，應變處理能力最為重要，「不同病人有不同處理方式」。

另一畢業生李澆同認為，透過模擬系統，比到醫院臨床實習學到更多，實習學生往往被指派做大量基本護理工作，反而更少機會接觸到病情嚴重病人。李續指，醫管局較着重學生的個案管理能力，如處理病人在廁所暈倒情況，有信心以往在學院和TUNS的訓練，已足夠應付工作需要。

受到疫情影響，各大專課程改以網上教授，明專護理學院護理學生改透過模擬練習系統作臨床練習，最終如期畢業。（馬煒傑攝）

少一次暑期實習機會 來年升讀5年級生問題更大

陳磊石又指，相較今屆畢業生，下學年升讀五年級的護理學學生面對的問題更大，少了一次暑期醫院實習機會。為應對疫情的特殊情況，學院決定新學年將提早開學，計劃把握時間盡快教授理論性知識，以配合疫情緩和後，可盡快恢復實習。