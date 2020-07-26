【中美角力】雷鼎鳴指港經濟前景不容樂觀　預測特朗普爭連任失敗

中美關係緊張，局勢持續增溫，科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴今（26日）接受商台節目《政好星期天》訪問時指，本港屬美國地緣戰爭的部分，是美國行動的步伐之一，相信隨著疫情控制不力，美國會繼續擴大與中國抗衡局面，本港亦會受到相當影響，雖然內地經濟復蘇迅速，有正面動力將本港從谷底拉出，惟本港面對很多負面因素，經濟前景總體而言不容樂觀。 他又相信，距離美國大選只餘100日，特朗普政府已形同「跛腳鴨」，預料他不會成功連任。

雷鼎鳴（左二）相信，本港經濟前景總體而言不容樂觀。右二是張少威。（商台提供圖片）

科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴表示，中美持續角力，香港明顯成為美國行動步伐之一，他解釋，本港是其地緣戰爭一部分，倘本港多動亂或經濟金融受損，可被視向中方壓制手段，再加上美國大選在即，總統特朗普研判中美關係及局勢後，「（佢）無咩牌可打」，遂將矛頭指向中國，「疫情控制愈差，愈需和中國抗衡。」雷又指，距離美國大選尚餘100日，今屆政府形同跛腳鴨，預料特朗普不會成功連任。



他又謂，從不同角度而言，本港未來一段時間經濟都不會明顯好轉，倘能把握內地經濟極速復蘇機會，可發揮正面作用，「（本港）可以拉返出谷底。」，但他又指，本港面對很多負面因素，總體而言不容樂觀。

浸大新聞系高級講師張少威則相信，中美領導人不會令兩國關係「擦槍走火」，又指特朗普民意落後，為爭取選民支持，遂將控制疫情不力的責任推卸給中國，又將美國民眾的憤怒及不滿，投射在中國身上。

中美科技交流減少 或反而對本港有利

中美科技開啟戰略脫鉤，被問到對本港影響，雷鼎鳴指，中美科技交流減少，或反而對本港有利，他指，矽谷科學家近廿年較少來自美國，多是中或印度人士，惟美國近日歇斯底里，「講到留學生或所有人都係間諜，顯然係無可能的事」，他認為，此情況下，部分華裔人才將會回流中國，倘本港趁勢吸納，發展尖端科技，本港對中國的重要性將會增加，亦可增加包括政治上的討價還價，惜港府對相關機會無知無覺，「唔係好識利用機會。」

中美角力下，香港人應如何部署？雷鼎鳴指，美國大量印鈔，或造成經濟泡沫，相信手持美元風險甚大，但是否應改持其他貨幣，他則指，處於動盪下其實亦難以選擇。