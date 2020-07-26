調查顯示社會事件負面影響大　專家憂疫情夾擊易誘發抑鬱焦慮

本港過去一年經歷重大轉變，一項調查發現，社會事件、新型肺炎疫情及經濟下滑3大打擊下，受訪者受社會事件的負面影響最大，其次為疫情。有18.4%及21.6%受訪者直言感到中等以上抑鬱及焦慮。 有專家表示，相關等級意味已響起「警號」，又指創傷港人情緒的事件接二連三發生，憂慮會有情緒放大效應。專家又指，近日疫情爆發，與市民距離較近，低落情緒相對較為顯著，建議市民培養正向思考，包括每日抽時間進行冥想及呼吸練習等活動，在種種限制下主宰自己思想。

疫情持續大半年，港人憂心受到感染。（歐嘉樂攝/資料圖片）

香港忠僕事奉中心與心理健康會，於今年5月15日至6月15日期間，成功以問卷方式向1262位市民收集意見，28.4%是男士，餘下71.6%為女性。調查結果顯示，社會事件、新冠肺炎及經濟下滑三大創傷性打擊當中，以平均分（0至10分）計算，受訪者認為社會事件的負面影響最高，錄得5.8分，其次為新冠肺炎及經濟下滑，分別是5.68分及4.39分。以上三項事件，男女受影響程度相若。

社會事件影響方面，倘以年齡劃分，15至19歲影響最大，平均分達6.39分；疫情影響下則以20至29歲最受影響，平均值達7.1分；經濟創傷下，則以40至49歲的年齡群組最首當其衝。



心理健康狀況方面，受訪者過去兩星期的抑鬱程度及焦慮程度，平均值各錄得3.81分及4.03分，回答逾5分或以上者，分別佔18.4%及21.6%。快樂指數方面，受訪者的整體快樂指數較去年下跌，由去年同類型調查的平均6.39分，跌至今年的5.65分。不過，去年的數據僅計及首4個月情況。



三大創傷事件當中，以社會事件錄得最高平均分，臨床心理學家、香港心理學會前會長鄭健榮表示，相關現象可用心理預期理論作解釋，過去10多年來，市民對經濟下滑已屢見不鮮，故負面心理影響較少；市民亦因2003年沙士肆虐，對疫情有某程度上的危機感及控制感；惟社會事件卻是在本港前所未見，在毫無任何心理預期下，市民對事件的不確定性及相關負面情緒容易高漲。

他又提到，社會事件雖已逐漸冷卻，但不少人於期間產生不安感，或有人際衝突，甚或暴力情景歷歷在目，易致創傷後遺症；疫情下，則有人誘發強迫症，惟隨著疫苗進一步開發或疫情受控，相信或可平復情緒，至於國安法立法，則是一體兩面，會否誘發更多情緒壓力，需時觀察事態發展。臨床心理學家黃志明亦補充指，近日疫情不斷擴散，與市民距離最近，故抑鬱及焦慮情緒較為顯著，「依家焦點都係注目於疫情。」





黃志明指，受訪者的抑鬱或焦慮程度倘達5分以上，便屬於中等級別，意味已響起警號，他又提到，有病人憂心社會事件的示威及衝擊，近期爆發疫情，情緒更趨焦慮，包括擔心自己或身邊人中招，黃提醒指，3項重大事情夾擊下，情緒會有放大效應，亦相信會有更多市民陷入情緒困擾，如出現徵狀者，應盡早求助醫生或社工，「千祈不要冷待。」



香港理工大學專業及持續教育學院講師曾偉洪指，倘市民持續出現抑鬱及焦慮情緒，會影響生活及工作層面，連帶身邊人亦會受累，或有漣漪效應，他建議，港人面對疫情的種種限制下，可每日抽時間進行冥想及呼吸練習等活動，亦可尋找疫情下所洐生的正面意義(meaning making)，從而轉化作靈性學習，協助過渡逆境。



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