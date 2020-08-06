港大炒戴耀廷丨教職員會質疑有政治干預　促張翔交代為何不投票

港大法律系副教授戴耀廷因佔中案被判囚，正等候上訴期間，港大校委會上周二以大比數通過即時解僱他，引起校友及學生不滿。港大教師及職員會今日（6日）去信校長張翔，形容校委會決定是「濫用權力」及「不合邏輯」，直指是「政治干預」。工會批評張翔未有投票捍衛港大學術自由及院校自主，要求他向教職員作出交代，解釋在會議間為何不投票。

指張翔未能捍衛港大學術自由及院校自主

港大管治機關校委會上周二會議上，未有接納教務委員會建議保留戴耀廷的教席，以大比數通過即時解僱戴耀廷。港大工會之一教師及職員會今日去信校長張翔指，經過內部長期調查，「探討充份解僱理由委員會」及教委會均未有找出合理因由解僱戴耀廷，惟由李國章帶領的校委會無視港大條例第12條（ 9 ），以及委員會和教委會的結論，解僱戴耀廷終生教席，形容決定是「濫用權力」及「不合邏輯」，相信是「政治干預」。

信中亦指，張翔在校委會會議上沒有投票，未能捍衛港大學術自由及院校自主，令教職員感到失望，欠他們一個交代。

教職員會指，張翔曾為加州大學柏克萊分校的研究生及講座教授，而該校以捍衛言論自由在全球知名，惟張翔未能符合作為一位美國學者的期望，在學術自由保障下，維護港大言論自由。教職員會續指，港大需要一個能夠強力捍衞學術自由及院校自主的好領袖，促請張翔作出交代。

李國章：港大不容罪犯擔任教職員

戴耀廷2019年4月被裁定於2014年佔領行動期間「串謀犯公眾妨擾罪」、「煽惑他人犯公眾妨擾罪」罪成，判監16個月。去年8月獲准保釋，等候明年3月上訴。李國章日前接受《南華早報》專訪，指校委投票是按照程序決定，不涉任何政治考慮，港大不容罪犯擔任教職員；但稱若戴上訴成功，校友會將重審解僱決定。

港大校委會是校內管治機關，負責管理大學財務、人力資源以及規劃大學的未來發展路向；教委會則是學術權力機關，負責規管所有學術事務及學生福利事宜。港大校董會則屬監督及立法機關，而非管理機關，與其他大學不同。