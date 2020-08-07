醫管局：市民今起可用「HAGo」手機app　預約部份九龍普通科門診

社會新聞
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醫管局公布，九龍城、油尖旺及黃大仙區的普通科門診診所的服務，今日（7日）起接受市民透過手機程式「HAGo」預約。

至於全港餘下地區的普通科門診診所的手機預約服務，預計今年9月底前陸續涵蓋。至於現有的普通科門診電話預約系統，亦會如常服務。

醫管局2019年底推出的手機程式「HAGo」，當中包括「預約普通科門診」功能，市民可預約未來24小時的診症時間。

醫管局2019年底推出的手機程式「HAGo」，當中包括「預約普通科門診」功能，市民可預約未來24小時的診症時間。

醫管局公布，繼香港島及部份離島（坪洲、南丫島、長洲）普通科門診診外，部份九龍區診所（油尖旺、九龍城、黃大仙）今日（7日）起亦接受預約。

九龍城、油尖旺及黃大仙區的普通科門診診所，今日（7日）起亦接受市民以「「HAGo」手機程式預約門診服務。（資料圖片）

至於其餘九龍區及新界區的普通科門診診所，預期本月底或下月陸續可以手機程式「HAGo」預約，當中觀塘、西貢、深水埗、葵青、荃灣及部份離島區（大嶼山）預計本月下旬開始；而沙田、大埔及北區預期9月中旬；屯門及元朗區則9月下旬。

診所職員可協助有需要病人啟動「HAGo」帳戶，而現有普通科門診電話預約系統會如常提供預約服務。詳情可瀏覽醫管局普通科門診網頁查閱。

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