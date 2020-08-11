新冠肺炎｜確診降至30多宗　梁子超：加速檢測2周料降至個位數

新冠肺炎疫情持續，消息指截至今日（11日）午夜單日新增30多宗確診，以及40多宗初步確診，確診個案數目或是27日以來最低。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受《香港01》電話訪問時承認，下降趨勢經已形成，惟確診患者發病並接受隔離出現滯後，以及周一、二的個案均會出現檢測滯後，預料確診數字暫時都會較為反覆。梁子超認為，當局必須加強檢測速度，檢測結果倘在1日內完成，料可在2至3星期內將確診個案控制至單位數或低單位數；否則在大型感染群組出現超級傳播者，情況將逆轉「有機會打回原型」。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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本港新冠肺炎疫情自7月5日開始爆發，當日新增10宗確診個案，其後每日均維持50宗以下確診個案，至7月16日公布67宗確診，7月22日至8月2日連續12日破百，最高為7月30日公布149宗確診。然而，消息指截至今日午夜新增30多宗確診個案，或是由7月16日開始，27天以來錄得最低確診個案。



醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，目前確診個案已呈下降趨勢，現時病毒繁殖率降至0.6，即平均1人可傳染予0.6人。但他表示，由於確診個案的患者由出現病徵，至接受隔離或送院治理出現滯後情況。加上，本港控制疫情主要依賴社交距離措施，須花費一定時間作出個案追蹤，未能在社區阻隔傳播鏈；以及周一、二的個案均會出現檢測滯後，故確診數字都會較為反覆。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超承認，本港新冠肺炎疫情確診個案有下降趨勢。（資料圖片）

梁子超認為，倘要杜絕社區傳播鏈，除收緊社交措施外，必須重點作個案追蹤以及識別患者。他解釋，倘市民出現任何呼吸道感染病徵、發燒或腸胃疾病，能夠立即接受檢測並於一日內有檢測結果，倘屬確診個案立即找到其工作、家庭以及其他緊密接觸者並作出隔離，相信能在2至3星期內將病毒有效繁殖率降至0.3，屆時可控制疫情至每日單位數或低單位數確診個案。

當局一直僅以收緊社交距離措施，未能有效加強檢測速度，倘大型爆發群組例如院舍、外傭及醫院等出現超級傳播者，屆時情況將會完全逆轉，形容「有機會打回原型」，故強調必須急速控制第三波疫情，否則一直拖延情況將會持續。