新冠肺炎｜11類群組市民免費檢測　現病徵者有三個選擇（附圖表）

因應新型冠狀病毒肺炎本地疫情發展，政府自7月起加強社區病毒檢測，涵蓋範圍由疫情嚴重的慈雲山區擴至其他地區，亦有多個不同工種及行業，以及部份較高風險群組。 本文整理在全民檢測計劃正式推出之前，有11類群組的市民可接受免費檢測。至於其他市民如需要自費做檢測，亦有至少16間私營化驗機構供選擇；又或者按臨床需要於醫管局、衞生署診所採樣化驗。

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無病徵人士可循以下途徑接受病毒檢測：

一、高風險群組

因應本地感染個案於7月起急增，政府7月中宣布先後4個高風險群組做免費病毒檢測，包括的士司機、食肆員工、院舍人員及物業管理員工，相關計劃分別由華大基因在港的合資公司華昇診斷中心、中國檢驗集團旗下的中龍檢驗認證，以及基因檢測公司Prenetics負責。

該計劃其後再擴展，公共交通工具包括小巴司機、渡輪公司、港鐵及電車公司員工均可自行領取檢測套裝做免費測試；街市及外傭群組接連爆疫，檢測範圍亦隨之涵蓋至街市員工及於中介公司宿舍居住的外傭。

二、孕婦免費檢測

民政總署夥拍仁濟醫院董事局，於8月10至15日在11個派發點派發檢測套裝，名額5000人，領取人士需出示懷孕證明。

三、醫管局普通科門診

醫院管理局自7月27日起，逢周一至周六會在22間普通科門診，每日派發合共2,400個檢測套裝，自覺有較高感染風險及輕微不適的市民可參與，計劃試行至8月22日。

四、住宅樓宇及村屋

民政事務總署自7月27日起，為慈雲山及牛池灣的22座樓宇居民做病毒檢測，其後兩度擴大計劃，為黃大仙區其他樓宇，以及觀塘區、油尖旺區、沙田區、元朗區、西貢區、荃灣區、九龍城區和葵青區，合共68棟樓宇及若干村屋的居民做檢測。

▼公共交通工具僱員、孕婦及醫管局普通科門診派發檢測套裝時間及地點▼

市民如有發燒或呼吸道徵狀，可前往公立醫院急症室或普通科門診求醫，並接受新冠病毒檢測。（資料圖片／盧翊銘攝）

有病徵人士可循以下途徑接受病毒檢測：

一、前往公立醫院急症室或普通科門診求醫

病人如出現發燒和呼吸道症狀或有輕微肺炎病徵，前往64間普通科門診或17間公立醫院急症室求醫時，經醫生臨床診斷無需入院，將安排回家自行採集深喉唾液樣本作化驗。

二、需入住公立醫院的病人

因應有院內爆發群組，醫管局加強化驗室檢測計劃，因應入院病人的病徵、住處或職業等評估風險，為病人做病毒檢測，並加開監察病房，讓該些病人等候檢測。

三、前往私營醫療機構做檢測

市民若有病徵，亦可前往私營醫療機構求醫，並要求接受檢測，其中私家醫生可向病人提供深喉唾液樣本瓶，並由病人自行交樣本往衞生署或醫管局轄下的指定收集診所，檢測費用免費，但診金需自費，個別私家醫生亦有可能就檢測的程序收取費用。

目前有16間醫療機構獲政府認可，進行新型冠狀病毒檢測，涵蓋私家醫院及私營化驗所，收費由近千元至數千元不等，部份服務需先行預約。