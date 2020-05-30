旺角報販擺檔50年：紙媒無法起死回生　放寬出售產品是唯一出路

新冠肺炎疫情對各行各業造成影響，對一些要應付時代巨輪洗禮的影響更甚。 在全港最核心的鬧市區，人多車多的馬路旁，一檔不起眼的報攤立於旺角始創中心外，守住攤檔的正是子承父業的柏哥。柏哥今年61歲，見證過日售數百份報紙，漫畫書一上架便瞬間被搶光，然而擺檔近50年，早已接受紙媒沒落的事實，「紙媒根本無得起死回生」，現每日賣出不足百份報紙，自嘲道：「依家都冇呢枝歌仔唱！」在疫情衝擊下，生意額再削三分二，每月薪水追不上最低工資。香港報販協會主席廖社青直言，放寬副產品種類是「唯一出路」。

「由地鐵開通就轉好，人人有嘢做，收入穩定，到有iPhone智能電話，就一路一路衰落啦。」 報販 柏哥

柏哥自小跟著父親在報攤工作，轉眼已擺檔約五十年。（歐嘉樂攝）

八兄弟姊姊中，排行尾二的他是唯一打理人，柏哥打趣道：「無計啦，其他讀書叻過我。」大半世紀前，沒有桌上電腦、沒有智能電話，電視亦不是家家普及，報紙、雜誌是重要的傳播資訊媒介，柏哥自豪說，80年代初是報檔、報紙的黃金期，「由地鐵開通就轉好，人人有嘢做，收入穩定，到有iPhone智能電話，就一路一路衰落啦。」

高峰時日售數百份報讀 讀者排隊買漫畫

他回想，80年代初，彌敦道一間酒樓、戲院，都捱著數檔報攤，人流多又旺場，「當初每人飲茶都買份報紙，你入去都冇嘢做，唔通齋講咩！」其時平均日售幾百份，一日更有四更報紙，報販「做唔停手」。除了報紙，每期新出的漫畫書亦是港人的心頭好，「天下、龍虎門……一返貨條隊長到......」反觀現時，他自嘲道：「依家？依家都冇呢枝歌仔唱。」



報檔困身人人皆知，但柏哥笑言程度如「坐監」一樣，「一年365日無休息，十號風球你都要出嚟，有人買架！」守着檔口50年，已成為他生命的一部分，熟客習慣他亦記得一清二楚，「有個呀伯每朝嚟都係買五份報紙，信報、經濟、明報、星島、蘋果，買咗都幾年！」

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曾預言當電腦變手掌般大 就是報檔沒落之時



「我當初都同啲行家講，如果桌上電腦，可以變到出街行，同佢手掌咁大，我哋呢行就沒落。」時代變，大勢所趨，柏哥通通明白，但令他氣憤的是政府的回應。「受牌照所限，我哋只可以出售報紙、雜誌，賣枝茶都唔得，咖啡就更加唔使講。」他明白修例需繁複手續，「講到最耐只係加咗枝水」

報販面對的困境實在迫在眉睫，「報紙、雜誌、紙媒根本無得起死回生，可以話係夕陽行業，但政府根本配合唔到我哋轉型。近呢兩、三年，剩係呢條街已交返四、五個牌畀食環」。

除報紙、雜誌外，柏哥逐一數出只可出售特定的12款物品，慨嘆根本追不上現實需求。（歐嘉樂攝）

「報紙、雜誌、紙媒根本無得起死回生，可以話係係夕陽行業，但政府根本配合唔到我哋轉型。近呢兩、三年，剩係呢條街已交返四、五個牌畀食環」 報販 柏哥

疫情下生意再大削三分二

柏哥指，社會運動影響不大，反而疫情肆虐，人人自危不敢外出，「落街一個口罩都要5蚊啦」，現時生意額跌至餘下不足三分一。在疫情下，持牌小販可獲5,000元資助，他坦言幫助不大，「業界想賣多啲可行嘅嘢，就算你一次過畀十萬蚊我，疫情過後，呢個行業都係無生機，根本做唔到落去。」

柏哥早已看破現實，自言當自己「半退休」營業，起碼不用一味花自己積蓄，但會否再將攤檔傳給子女？他則大表無奈：「你明知呢個係一個陷阱，點會叫佢嚟接？」已做好打算，若身體欠佳，無法再經營下去，只好交還牌照。

柏哥（左）與廖社青相識多年，二人同樣是子承父業，接手了父親留下來的報攤。（歐嘉樂攝）

協會批政府官僚

香港報販協會主席廖社青亦是第二代報販繼承人，處理協會職務二十年，處理會務多年，看到官僚的無能，他期望作中間人，成為業界與政府溝通的橋樑。

「我哋都貢獻咗一大半世紀，第一手資訊就係靠我哋傳遞。」 香港報販協會主席廖社青（青哥）

香港報販協會主席廖社青認為，讓報販出售其他副產品是「唯一出路」。（歐嘉樂攝）

售賣其他類型產品是「唯一出路」



「依家報紙都唔似報紙檔，唔係想唔似，但賣兩張報紙、雜誌，我哋生存唔到」，青哥肯定的說，讓報販出售其他副產品是「唯一出路」，另外政府亦應儘快規管加熱煙，讓業界得以在恰當情況下出售。十年後的光景，青哥坦言不敢想像，若政府態度依舊，終有一日報販會絕跡於香港，「我哋唔係想發達，只係想自力更生，點解唔畀生存空間我哋？」



二人已踏入花甲之齡，養妻活兒的階段早已捱過，惟仍然仍願意守著不賺錢的報攤，全因捨不得：「事實上我哋都貢獻咗一大半世紀，第一手資訊就係靠我哋傳遞。」

食環署：如進一步放寬會令阻街問題更嚴重



食環署回應查詢時指，考慮到現時報攤准售的額外物品已達12種，加上在攤位的准許面積大小維持不變下，讓該等商品佔用的範圍接近報攤認可面積的二分之一，以及持牌報販可在報攤範圍展示核准售賣貨品的合法相關宣傳品，局方認為已充分顧及報攤的經營環境，如進一步放寬持牌報攤可售賣的物品種類，只會令報攤阻塞行人路問題變得更嚴重，亦有違當初發出牌照讓報販售賣報紙雜誌的原有目的。



署方又指，去年推出共435個可供售賣乾貨的固定小販攤位，讓有興趣從事小販行業並符合條件的人士申請。鑑於報販因其運作方式在時代進步下有所改變，不時收到他們反映經營困難，在全盤考慮下，局方予以平均分配空置小販攤位予四類申請者，包括持牌固定攤位報販，讓參與重新編配攤位計劃的報販有較大機會編配攤位，有助這些人士轉型。食環署強調，會繼續與持牌報販代表保持溝通，聽取他們的意見及作出適當考慮。