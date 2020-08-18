橋邊理貨員一更24小時　休息室環境惡劣　行內人：數一數二辛苦工

葵涌碼頭群組疫情持續爆發，截至昨日（17日）累計有57名碼頭工人確診，其中宏記港務操作有限公司至少有42人染疫，1人初步確診，不少為碼頭擔任橋邊理貨員、船上裝卸員。有業內人士指出，有關工種每更工作時間通常長達24小時，是「數一數二辛苦工」，因工作所限，工人大多只能逗留在外判商設立的休息室休息。惟休息室環境擠逼惡劣，工人衛生意識一般，不時有人會在休息室範圍內吸煙。 有工會表示，疫情爆發後，工友人人自危，促碼頭運營商提供適合的職安環境。

貨輪的裝卸工作時間緊迫，碼頭職工會理事黎馬建表示，當貨輪靠岸，橋邊理貨員、船上裝卸員等崗位開始工作，需一口氣「做完一隻船為止」。相關崗位的工人每更當值時間通常長達24小時，「好彩咪可以抖1、2個鐘，通常食飯都係快快十幾分鐘食咗佢」。黎形容，相關崗位屬碼頭中，數一數工的辛苦工種，「日曬雨淋，1號至3號風球都要做，8號風球雖然唔洗做船上工作，但都要去做其他風更的抓結工作。」



黎估計，碼頭內從事相關崗位工人數目約有600人，大多由外判商聘用，所謂的「休息室」其實只是臨時搭建，亦有部分為貨櫃屋，內設十多張牀，環境談不上理想。黎透露，工人衞生意識一般，「十個有九個都食煙，你會唔會戴住個口罩食煙？」他又坦言，因休息時間有限，不時有人索性在休息室吸煙。

職工盟組織幹事王宇來指，其實在疫情爆發初，工友已經人人自危，不敢用休息室，「最多換衫、擺嘢」，有些人甚至寧願在船上休息。王說，出現「宏記」爆發群組後，工友「更加驚」，盡量減少避免使用休息室，惟目前僅得少數外判商有增加休息室空間，如闢出飯堂位置，改劃為休息地方，「都唔代表一定好咗，只係地方大啲」，但更多營辦商仍是坐視不理。他批評，碼頭運營商在維持碼頭運作的同時，將「員工安全置諸不理」，認為對方有責任提供適合的職安環境。

職工盟組織幹事王宇來促碼頭運營商提供適合的職安環境。（資料圖片）

《香港01》已向五間碼頭營運商查詢，中遠國際貨櫃碼頭回覆指，針對橋邊理貨員，公司有另外增加休息設施數目，以減少床位密度約50%，並將員工分組以盡量減低交叉感染的風險，而不同的外判商有不同的休息室，不會共用。

現代貨箱碼頭則指，會為外判承辦商提供地方建立休息室，而設施由承辦商管理，強調會與承辦商溝通，確保設施有良好狀況。惟回覆中，未有提及會否增加休息室空間。

至於香港國際貨櫃碼頭、Goodman DP World Hong Kong Ltd和亞洲貨櫃碼頭，則尚未回覆。