WWF指本港成走私野生生物熱門中轉站　夥公認反洗錢師協會打擊

世界自然基金會（WWF）與打擊金融犯罪活動及防止金融犯罪專家國際機構公認反洗錢師協會（ACAMS）合作，支援合規專業人員應對日趨嚴重的非法野生生物貿易。 WWF指出，作為野生生物貿易樞紐，香港在阻截走私路線及打擊金融犯罪網絡中扮演關鍵角色，認為香港政府必須在執法、檢控及調查等多方面撥備更多資源，又促請政府將非法野生生物貿易及其有關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》（OSCO）附表一，遏止跨國犯罪集團利用香港走私野生生物。

WWF指出，作為野生生物貿易樞紐，香港在阻截走私路線及打擊金融犯罪網絡中扮演關鍵角色，認為香港政府必須在執法、檢控及調查等多方面撥備更多資源。（WWF提供）

WWF表示，香港奉行自由貿易政策，加上港口基建完善及毗鄰中國內地這個主要市場，故成為全球走私野生生物的熱門中轉站；海關在過去一年檢獲巨額象牙和穿山甲鱗片，再次說明問題的嚴重性。是次合作旨在協助金融情報機構和合規調查人員，針對懷疑牽涉非法野生生物貿易的資金交易，或正進行中出現「紅旗」警示（Red Flag）的異常個案展開地區及國家級行動。WWF及ACAMS亦推出首個針對非法野生生物貿易的免費認證和證書，概括金融從業員應採取的步驟，以識別、報告、減輕及應對在非法野生生物貿易供應鏈中各個階段的相關風險。

該會瀕危物種保護主管Brian Gonzales指出，作為野生生物貿易樞紐，香港在阻截走私路線及打擊金融犯罪網絡中扮演關鍵角色，今次與ACAMS的合作填補金融系統中的洗錢漏洞，打擊不法份子利用商業交易轉移及隱藏犯罪得益；亦讓執法部門能更有效地檢控大型犯罪組織的買家和主腦，將整個犯罪集團連根拔起。

ACAMS暫任總裁Angela Salter補充指，非法販賣全球野生動植物和瀕危物種帶來的巨額得益，與人口販賣、現代奴隸、販毒及其他有組織罪行不遑多讓；單個犯罪集團可能產生的大量款項通常都會在多個地域及體系中流動，包括傳統的金融機構。